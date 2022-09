Adiós a Peter Straub, maestro del terror que escribió junto a Stephen King la novela que inspiró 'Stranger Things' y que adaptarán sus creadores

Ha fallecido Peter Straub, escritor cuyas novelas literarias de terror, misterio y lo sobrenatural le llevaron a liderar el auge de la ficción de terror de las décadas de 1970 y 1980, junto con escritores como Ira Levin, Anne Rice y su amigo y colaborador Stephen King. Su muerte, el domingo en Manhattan a los 79 años fue causada por complicaciones tras romperse la cadera, según su esposa, Susan Straub.

Peter Francis Straub nació el 2 de marzo de 1943 en Milwaukee. Cuando tenía 7 años, fue atropellado por un automóvil y casi muere. Tuvo que aprender a caminar de nuevo, y la experiencia lo dejó con un tartamudeo pronunciado que superó pero no superó por completo. Estudió inglés en la Universidad de Wisconsin-Madison, y luego sería profesor en una escuela privada. Junto a su esposa, le sobreviven sus hijos, entre ellos la novelista Emma Straub, quien le ha dedicado un genial hilo que está recibiendo mucha difusión en twitter.

Ok this is going to be long and rambling but here goes. My father, Peter Straub, died on Sunday night. He was the fucking best, and here's why, with photos: pic.twitter.com/vR3gV1KZP2