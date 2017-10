Analizamos el nuevo tráiler de 'Star Wars: Los últimos jedi': todos sus secretos y 11 preguntas

Disney al fin ha lanzado el impresionante tráiler final de 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'), el octavo episodio de la saga creada por George Lucas. En esta ocasión encontramos tras las cámaras a Rian Johnson, quien ha llegado a comentar que si quieres llegar al 15 de diciembre sabiendo lo menos posible de la película, lo mejor que puedes hacer es no ver el avance.

El problema es que eso es mucho más fácil de decir que de hacer y en Espinof hemos caído en la tentación de verlo y analizarlo en detalle para poder comentaros todos lo que revela o da a entender ese segundo adelanto de la película. A continuación os dejamos las claves del tráiler definitivo de 'Star Wars. Los últimos Jedi', el cual deja claro que va a seguir los pasos de 'El imperio contraataca' ('Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back') para convertirse en el episodio más oscuro de esta tercera trilogía.

Kylo Ren de espaldas, preparándose para la guerra. Nos esperan emociones fuertes.

Una nueva imagen de Crait, un nuevo planeta que es introducido en la película y que cuenta con la peculiaridad de ser un planeta mineral que en su momento sirvió como base a la Alianza y que Leia decide utilizar de nuevo como cuartel general de la Resistencia. El problema es que la Primera Orden acaba descubriéndolo y lleva a sus fuerzas allí. De la imagen también conviene destacar que esos AT-ATs son una nueva versión conocida como Gorilla Walkers. Además, por encima de ellos vemos la nave de transporte personal de Kylo Ren.

Kylo se aproxima al combate junto a un batallón de snowtroopers. Podría ser que estuvieran en el planeta de la imagen anterior, pero no está claro.

Kylo recogiendo su sable láser en lo que parece que es la guarida de Snoke -los guardas del fondo son una novedad de esta película y su función es proteger precisamente al personaje interpretado por Andy Serkis-. Teniendo en cuenta la voz en off, podría ser perfectamente un flashback del momento en el que aceptar unirse a él, pero ojo con lo que sucede después en el tráiler… ¿y si en realidad es lo que dice a Rey para intentar convencerla de dar el salto al lado oscuro?

Rey con el sable de luz de Luke. La expresión de incomodidad en su cara hace pensar que es la primera vez que lo utiliza en presencia del último jedi.

Como era de esperar, Luke acepta el sable que le ofrece Rey, pero ojo a su mano robótica cogiéndola como con reservas. A fin de cuentas, él ya había dejado esa vida atrás, lo cual se confirma con la imagen de su reacción al recuperarlo.

Esta imagen es una referencia directa a la serie de cómics “Shattered Empire”, en la cual Luke iba con la madre de Poe Dameron a rescatar un árbol que era sensible a la fuerza. La acción transcurre hace 30 años, pero por resumirlo, ellos lograban hacerse con dos partes del árbol. Una se la queda ella y otra se la llevaba Luke a un lugar desconocido hasta ahora.

Esos misteriosos libros van a ser sin duda importantes, pero por el momento resulta complicado aventurarse a decir qué son exactamente. Se especula con que sea el Diario de los Whills, un registro de todos los acontecimientos de la galaxia, pero está por ver que así sea.

Pasamos entonces a una rápida sucesión de planos con Rey entrenando y la voz en off deja claro que necesita la ayuda de Luke.

El problema es que Luke ya había visto a alguien con tantísimo poder en el pasado, en una clara alusión a Kylo Ren, y no parece precisamente entusiasmado con la idea de repetir la experiencia…

A fin de cuentas, Kylo Ren destruyó el intento de Luke por reconstruir la Orden Jedi, llevándole a tomar la drástica decisión de exiliarse.

Volvemos con Kylo, quien pese a haber dado un paso aparentemente irreversible hacia el lado oscuro tras matar a su padre, parece seguir mostrando ciertas dudas sobre abandonar su pasado como Ben Solo, ¿aún habrá esperanza para él? Tras lo que hizo en ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’, solamente sacrificarse por alguien podría redimirle de alguna forma.

Pasamos entonces a la imprescindible batalla galáctica, en esta ocasión con las fuerzas de la Primera Orden atacando a las de la Resistencia. Probablemente hayan descubierto donde tenían situada su base y esto tenga lugar durante el intento de huida de los segundos.

Demos la bienvenida al nuevo Tie Fighter de Kylo Ren, el cual está usando para acercarse y atacar a Raddus, la nave emblema de Leia. Por cierto, el nombre Raddus es un homenaje al Almirante que lideró el ataque contra Scarif en ‘Rogue One Una historia de Star Wars’ mientras Jyn Erso y su equipo rodaba los planos de la Estrella de la Muerte.

Leia percibe el peligro que tiene ante sí y no me extrañaría que intentase contactar con su hijo de una forma u otra.

La gran duda es… ¿disparará Kylo a su madre o habrá algo que le retenga? Apuesto por lo segundo, siguiendo así las líneas sobre sus dudas a la hora de abrazar por completo el lado oscuro por mucho que la voz en off nos deje claro que es lo que tiene que hacer para lograrlo. Aquí además entra en juego la muerte de Carrie Fisher, ¿habrá sellado eso su destino aquí? Que nos habían vendido que iba a jugar un papel muy importante en la novena y eso se traduciría en que sale con vida de esta, pero claro, han tenido que hacer cambios…

No puede faltar el plano del Halcón Milenario surcando los cielos huyendo del enemigo. Lo que no queda claro es dónde está. Podría ser el interior de alguna cueva de Crait, que a fin de cuentas es un planeta mineral, pero no está claro.

Chewbacca tiene un nuevo amigo. Eso que veis en la imagen es un Porg, una nueva especie que esperemos no se nos acabe atragantando como los Ewok en su momento. Son originarios de Ahch-to, el planeta acuático en el que se había exiliado Luke.

Parece que el primer ataque pilla por sorpresa a Poe Dameron, pero eso no impide que poco después se suba a su nave para acabar con todos los integrantes de la Primera Orden que se crucen en su camino.

¡La Capitana Phasma está de vuelta!

Y va a tener que luchar contra Finn. Solo con este plano ya dan a entender que ‘Los últimos Jedi’ van a dar un mejor uso a Phasma que ‘El despertar de la fuerza’. Por cierto, no se os ocurra pasar por alto el detalle de que Finn lleva un traje de la Primera Orden. Se ha venido rumoreando que podría tener que infiltrarse tras líneas enemigas en esta película y esto parece confirmarlo… y también que le detectan antes de que logre huir. Ganazas de ver ese combate.

Seguimos con las batallas, pero en este caso se nos presenta a Supremacy, la nave emblema de Snoke.

¿Un plano inocente para recordarnos que BB-8 sigue por ahí? Para nada, detrás tenemos a Supremacy al acecho y de fondo puede verse un planeta que tiene toda la pinta de ser D’Qar, el objetivo del arma especial situado en la base Starkiller, ¿querrá vengarse Snoke en persona tras la destrucción de dicha base?

Luke por los suelos y en tono claramente pesimista. ¿Alguien le ha atacado o es él intentando alejarse de Rey por todo lo que ha comentado antes?

Esto no viene inmediatamente después, pero la sucesión de planos que lleva a Rey al agua para llegar hasta Luke podría estar perfectamente conectado con la imagen de Luke por los suelos.

Una nueva criatura dentro del universo Star Wars. ¿Tendrá verdadera importancia o será una excusa más para vender merchandising? Por el plano posterior de Leia no precisamente contenta, parece estar en Crait, pero más allá de eso poco se sabe…

Volvemos con Finn. Todo apunta a una confirmación de esa rumoreada misión de infiltrarse en líneas enemigas. ¿Puede que incluso esté en la nave Supremacy?

La primera aparición en carne y hueso de Snoke, y encima…

¡Está torturando a Rey mientras dice “Destino”! ¿Realmente creerá que ella está destinada a formar parte del lado oscuro?

Seguimos con Rey tras una breve pausa. Ella misma da a entender que no sabe cuál es exactamente el papel que tiene que jugar en todo esto. Recordemos que Luke no parecía precisamente entusiasmado por entrenarla, pero...

¡Está hablando con Kylo Ren! ¡Y él le tiende la mano en señal amistosa! Vale que el personaje interpretado por Adam Driver ha mostrado dudas sobre si abrazar del todo el lado oscuro en esto, pero aquí tiene toda la pinta de que Rey está coqueteando con la idea de unirse a él, ¿será de verdad o una estratagema para conseguir otra cosa? Sea lo que sea, ya estamos todos deseando saber a qué lleva todo esto.

