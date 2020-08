Cuando Mocedades suena en Hollywood: el momentazo de 'Tommy Boy' y 'Eres tú' que creó escuela

Si hace unas semanas era 'Campamento sangriento' el título que las nuevas generaciones de espectadores y aficionados al fantástico descubrían a través de las plataformas, en ese caso Filmin, durante los últimos días ha sido la excelente 'Tommy Boy', vehículo (literal) al servicio de la entrañable pareja que Chris Farley y David Spade formaron durante unos años. La película está disponible en el Prime Video de España.

Eres tú

Lo que hace aún más especial a 'Tomy Boy', además de la química de sus protagonistas, a Rob Lowe haciendo de las suyas y el infinito carisma de Brian Dennehy, es un momento puntual de la película que caló hondo entre la audiencia española que la disfrutó en su momento (la gran mayoría desde el videoclub) y que ahora se ha propagado a través del streaming.

'Tommy Boy' fue la última película escrita por el matrimonio de guionistas Terry y Bonnie Turner, que habían colaborado anteriormente en 'Wayne’s World' y su secuela, en 'Los Caraconos', o la adaptación de la tribu de los Brady. Después darían el salto a la comodidad de la pequeña pantalla, pero con esta película arreglaron el pequeño mal sabor de boca de la secuela de la película de Mike Myers.

En uno de los momentos álgidos de la película, en pleno viaje a bordo de un coche cada vez más destartalado, Tommy y Richard disfrutan cantando a gritos los éxitos que pinchan en la emisora de radio. El 'Come On Eileen' de los Dexys Midnight Runners (también muy habitual en la ficción de buen rollo, como es el caso de 'Spaced'), 'It's the End of the World' de R.E.M. y... 'Eres tú', la canción de Mocedades.

Muchos de nosotros, hace 25 años, tuvimos que rebobinar un par de veces para ver si los labios de los personajes se correspondían con la música, porque no podíamos creer que la canción de Mocedades estuviera en medio de una secuencia memorable de una comedia extraordinaria salida de la cantera cómica más importante de Estados Unidos.

¿Y sabéis qué? Que la canción de Mocedades sigue siendo un reclamo musical de primer nivel en la ficción USA. De hecho, en la popular 'Riverdale' uno de sus personajes canta la canción en el décimo episodio de la tercera temporada.

Y no se queda ahí la anécdota. En la mítica 'Prison Break', aquella serie que empezó tan bien y terminó olvidada, también había una escena donde un personaje entonaba la canción. Para más cachondeo, resultaba ser un sonido infalible para camuflar el sonido de la fuga. Un golpe de humor que también revitalizaba un tema con el que nuestros padres vibraron antes de llegar nosotros.

La canción de Mocedades nos recuerda que nunca se debe menospreciar nuestro legado, ni tomar a cachondeo los valores de los artistas que nos hicieron internacionales. Ahí están Los Bravos, con un tema retumbando en 'Érase una vez en... Hollywood', la última película de Quentin Tarantino, 'La Macarena' de Los Del Río como recurso habitual en cualquier aspecto de la vida estadounidense o este 'Eres tú' para recordarnos que no somos tan malos como nos creemos. No soy yo, eres tú.