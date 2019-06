El director de 'Doctor Sueño' habla sobre la alucinante recreación de 'El resplandor' en la nueva adaptación de Stephen King

Debo reconocer que, tras devorar varias veces el tráiler de 'Doctor Sueño' que pudimos ver hace un par de días, he pasado de la simple curiosidad a tener un gran interés en comprobar qué tal se le ha dado a Mike Flanagan adaptar la secuela de 'El resplandor' que Stephen King publicó en el año 2013.

Más allá del hecho de contar con Ewan McGregor en el papel de un Danny Torrance adulto, o de tener sentado en el asiento de director al autor de la fantástica 'La maldición de Hill House', si hay algo que me ha cautivado del teaser, eso ha sido el modo en que Flanagan y compañía han regresado al hotel Overlook concebido por Stanley Kubrick en su obra maestra de 1980.

Tuve que pegar un segundo repaso al avance para percatarme de que el realizador no se ha limitado a dar un lavado de cara al metraje original de 'El resplandor', sino que, a excepción del mítico plano del ascensor —no se puede imitar lo inimitable—, todos los flashbacks han vuelto a rodarse con un gusto por el detalle y una fidelidad asombrosas.

Así lo ha explicado en una entrevista con Bloody Disgusting el propio Flanagan.

"Todo lo demás es nuestro. Todo lo demás es nuestra recreación. No quiero revelar qué extensión y qué elementos específicos, más allá de lo que habéis podido ver, hemos podido revisar del mundo de Kubrick. Pero puedo decir que en todo lo que hemos decidido utilizar, nuestra intención siempre ha sido el detalle y la veneración, y asegurarnos de que estamos haciéndolo correctamente, con la esperanza de que hasta los cinéfilos más furibundos puedan no ser capaces de encontrar la diferencia entre algunos de nuestros fotogramas y algunos de los suyos".

Según el cineasta, 'Doctor Sueño' será una adaptación de la novela de Stephen King que se ambientará en el mismo universo cinematográfico que el filme de Stanley Kubrick. Pero esto no afectará únicamente a su tratamiento visual y a su diseño de localizaciones; también se reflejará en su tono y en el tratamiento del terror.

"Cuando estábamos desarrollando el proyecto y cuando hablábamos sobre las expectativas que el público tendría, particularmente, sobre los jumps cares y los sobresaltos y el ritmo de estos, sobre los que no tenemos ningún interés en esta película, yo decía: '¿Cuál es tu jumpscare favorito de 'El resplandor'?' No hay ninguno. Y lo mismo se aplica en este caso. Utilizamos muchas de las lecciones que Kubrick nos enseñó sobre cómo hacer un thriller psicológico, un thriller sobrenatural, de un modo que se centra más en una atmósfera asfixiante y en la tensión, que en ese tipo de sustos tradicionales tal y como los entendemos hoy en día".

Contar con Mike Flanagan al frente de un proyecto que exige tantísima responsabilidad, ya no sólo hacia el espectador, sino hacia una incunable del séptimo arte, es un sello de calidad y confianza que anticipa —y ojalá no me equivoque— un retorno más que digno al imaginario tanto de King como del maestro Kubrick. Este otoño comprobaremos si 'Doctor Sueño' está a la altura de las circunstancias.