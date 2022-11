Larry David hizo el anuncio más certero sobre la debacle de las criptomonedas y FTX que ahora se lee con finísima ironía

No cabe duda de que la gran noticia tecnológica —y económica— del fin de semana, con permiso del ridículo espantoso de Twitter y la ocurrencia de Elon Musk con los verificados de pago, haya sido el batacazo fulminante del exange de criptomonedas FTX, que se ha declarado en bancarrota después de que su competidora Binance descartase ejecutar un plan de rescate.

La comedia siempre se abre paso

Pero en medio de lo que, sin duda, es un auténtico drama para los trabajadores de la compañía y para los inversores que han visto mermados drásticamente los valores de sus inversiones, la comedia se ha abierto paso. Lo ha hecho a través de un anuncio de FTX emitido a principios de este mismo año en el que Larry David pone en duda algunos de los mayores logros de la humanidad.

La rueda, el tenedor, el retrete o la bombilla son algunas de las invenciones que el humorista pone en duda con no poco cachondeo; pero es en el último gag cuando la ironía alcanza su cénit. En la escena de cierre, un hombre intenta vender FTX a David afirmando que "es una forma sencilla y fácil de introducirse en las criptomonedas", a lo que el bueno de Larry contesta "Nah, no lo veo. Y yo nunca me equivoco con estas cosas. Nunca".

De este modo, el celebrado spot, considerado como uno de los mejores retransmitidos durante la Super Bowl por programas como Good Morning America o The Today Show, ha pasado de ser un divertido reclamo comercial a un presagio de la debacle que ha dejado las cuentas de muchos crypto-bros en números rojos.