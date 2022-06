Paramount rechaza "la censura del arte" y promete que su plataforma de streaming no alterará ninguna película o serie que resulte incómoda para la sensibilidad actual

Estos últimos años ha sido muy habitual que algunas compañías eliminen ciertas escenas o episodios con contenido que podría resultar incómodo para el clima cultural actual. Parecía inevitable que todos los estudios se sumasen a ello, pero desde Paramount acaban de afirmar que ellos nunca van a censurar contenido alguno suyo en Paramount+, servicio de streaming que en España llegará a través de SkyShowtime (1).

La explicación de Paramount

Ha sido Bob Bakish, CEO actual de Paramount, quien ha recordado que tienen miles de series y películas en su catálogo y que él no cree en la censura, apuntando lo siguiente al respecto:

Por definición, hay cosas que se hicieron en una época diferente y reflejan sensibilidades distintas. No creo en la censura del arte que se hizo históricamente, eso es probablemente un error. Todo está a la carta: no tienes que ver nada que no quieras.

Y es que al final es cierto que simplemente eres tú quien toma la decisión de qué quiere ver y qué no, por no hablar de que en algunos casos resulta simplemente incomprensible por qué se eliminan ciertas cosas. Por mi parte, siempre he creído que la mejor opción es lo que hizo Warner en su momento incluyendo un aviso de Whoopi Goldberg antes de los cortometrajes de los Looney Tunes.

Eso sí, al final todo acaba dependiendo de quien está al frente del estudio. Hoy Bakish está en contra, pero quizá su sucesor lo vea de otra forma a la hora de abordar la estrategia de Paramount+...

(1) SkyShowtime es una plataforma de streaming para algunos mercados fruto de la unión de Paramount+ y Peacock. Su llegada a España está prevista para antes de final de 2022.