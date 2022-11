"Puede que no tuviésemos una historia tan sólida como queríamos". Kathleen Kennedy explica dónde falló 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'

Aún queda poco más de medio año para que el arqueólogo más famoso de la gran pantalla regrese a nuestras vidas en un quinto largometraje capitaneado por James Mangold, pero hoy vamos a dejar el entusiasmo a un lado para proyectar nuestra mirada sobre la entrega más controvertida y repudiada por los fans de la saga: la no tan abominable 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'.

La historia por delante

Cuando se estrenó allá por 2008, la película dirigida por Steven Spielberg dejó a buena parte de los parroquianos tan descolocados como descontentos debido a factores de lo más variopintos. Duramente criticadas fueron escenas como la de la explosión nuclear, interpretaciones como la de Shia LaBeouf o decisiones como huir de leyendas y misticismo religioso para centrar la narrativa en civilizaciones extraterrestres.

Ahora, catorce años después del estreno, la productora y presidenta de LucasFilm Kathleen Kennedy ha explicado en el último número de la revista Empire cuál cree que fue el principal problema de 'El reino de la calavera de cristal', y este no tiene nada que ver con persecuciones en jeep aderezadas por monos digitales de dudosa calidad.

"Nunca te propones nada más que hacer una gran película, y a veces aciertas a de pleno y otras veces no. En el caso de Indy 4 no creo que haya nada específico que ninguno de nosotros recuerde, excepto que puede que no tuviésemos una historia tan sólida como queríamos".

No cabe duda de que repartos repletos de estrellas, setpieces de diseño y despliegues técnicos y logísticos made in Hollywood no sirven de nada sin una historia a la altura de las circunstancias. Esperemos que con 'Indiana Jones 5' el trío de guionistas compuesto por Jez Butterworth, John-Henry Butterworth y el propio James Mangold haya tocado las teclas correctas para despedir al icónico personaje de Harrison Ford como merece.

Para salir de dudas tendremos que esperar al 30 de junio de 2023. Por el momento, y en lo que a mí respecta, toda la fe del mundo en el proyecto.