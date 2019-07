Sony confirma que 'Men in Black' continuará pese a la decepcionante taquilla del spin-off 'International'

Hasta la llegada de 'Toy Story 4' y 'Spider-Man: Lejos de casa' –no por casualidad, dos superproducciones distribuidas por Disney–, el desempeño en taquilla de las secuelas estaba despertando cierta preocupación en Hollywood. 'Godzilla II: Rey de los monstruos', 'X-Men: Fénix oscura' y 'Men in Black: International' se estrenaron con cifras por debajo de lo esperado.

"No había una idea lo suficientemente fuerte en la historia"

Con 'Godzilla vs. King Kong' rodada y lista para 2020, los X-Men acabados y en manos de Marvel, quedaba la duda de qué pasaría con los Hombres de Negro. Ahora contamos con unas declaraciones de Tom Rothman, jefe de Sony Pictures, donde no se muestra preocupado por la franquicia aunque, claro, reconoce que esperaban hacer más dinero.

"Men in Black: International no fue particularmente una decepción financiera porque al final va a hacer entre 250 y 300 millones en todo el mundo, pero ciertamente no fue un reinicio en la forma que esperábamos que fuera.

Lo cierto es que el público amó de verdad ese film y el reparto fue maravilloso, Tessa [Thompson] y Chris [Hemsworth] estuvieron geniales e hicieron un trabajo espectacular, pero si cometimos algún error, creo que probablemente fue que no había una idea lo suficientemente fuerte en la historia. Especialmente, cuando la comparas con, digamos, Jumanji, que tenía una idea muy, muy fuerte.

Así que la lección aquí es que tenemos una media de golpeo la hostia de buena, y necesitamos seguir tomando riesgos. Tienes que probar y manejar el riesgo. En el caso de Men in Black, tuvimos dos socios financieros y eso controla el riesgo. Creo realmente que no puedes eliminar el riesgo en el negocio del cine. Si intentas eliminarlo, eliminas la creatividad, y si haces eso, eliminas el éxito."

Es un tanto llamativo que el ejecutivo considere que una película como es arriesgada y creativa (yo al menos la noté muy prefabricada y calculada, falta de chispa) aunque desde luego estoy de acuerdo en que el guion, escrito por Matt Holloway y Art Marcum, no era su punto fuerte.

'Men in Black 4' no será la última

Ahora mismo suma 78,4 millones de dólares en Estados Unidos y 168,8 en todo el mundo (247,2). La cifra oficial del presupuesto es 110M$. 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' costó 90M$ e hizo globalmente 962,1M$.

Rothman no da detalles sobre el futuro de la saga aunque afirma: "Men in Black sigue siendo un activo muy importante para la compañía y estaría muy sorprendido si esta es la última película". En principio, los protagonistas del spin-off, Chris Hemsworth y Tessa Thompson, tienen contrato con Marvel para rodar 'Thor: Love and Thunder'.