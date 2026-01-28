Los Goya siguen demostrando la vigencia del "americanos, os recibimos con alegría" y le darán el Premio Internacional a Susan Sarandon

Desde que en 2022 le diéramos el primer Goya Internacional a Cate Blanchett, en el intento desesperado de la Academia de Cine por atraer talento extranjero a nuestro cine, por el escenario de los premios han pasado Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. Y ahora, en el "Americanos, os recibimos con alegría" de este año, veremos desfilar por la alfombra roja de Barcelona a la mismísima Susan Sarandon.

Sarandon-ga, nos vamo' a comer

Por supuesto, aunque el premio en sí sea cuestionable, a la actriz no se le puede poner ni una coma, tal y como anuncia la propia Academia: "Es una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado".

Sarandon ya ganó un Óscar en 1995 por 'Pena de muerte' (tras ser nominada cuatro veces en cinco años, y no volver a recibir nunca una nominación) y un BAFTA en 1994 por 'El cliente', además de haber recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y siete a los Emmy. De un tiempo a esta parte es cierto que la vemos mucho menos (su último blockbuster fue 'Blue Beetle'), lo que, a sus 79 años, es bastante lógico. Puede que nunca creyera que iba a ganar un Goya, pero la vida te da sorpresas.

La Academia le ha querido dar el premio por sus "interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular y su valiente compromiso político y social", con una filmografía que "representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político". Desde luego, es historia del cine gracias a 'Thelma y Louise', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Las brujas de Eastwick' o 'El aceite de la vida'. El 28 de febrero ya tenemos un motivo más para ver los Goya.

