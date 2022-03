Hollywood contra los Óscar: Edgar Wright, James Cameron y más de 350 profesionales exigen cambiar la gala porque todos los nominados "merecen la misma atención que cualquier estrella"

El pasado 23 de febrero fuimos muchos los que nos quedamos de piedra —por ser fino— después de que trascendiese la noticia de que la Academia de Hollywood eliminaría de la ceremonia de entrega de los Óscar ocho categorías —concretamente, las tres de cortometrajes, montaje, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido y diseño de producción—, que serían premiadas en un evento previo a la gran fiesta del próximo domingo 27.

Un medio colaborativo

Desde entonces, han sido varias las voces pertenecientes a las altas esferas de la industria cinematográfica las que se han alzado criticando esta decisión, siendo la última de ellas la de un Edgar Wright tan lúcido como de costumbre. A través de un hilo de Twitter, el británico, que ha estrenado recientemente la fantástica 'Última noche en el Soho', ha mostrado su rechazo a la exclusión señalando en primera instancia el carácter colaborativo del medio.

"Ya lo han dicho otros, así que voy a repetirlo. Desearía que los Oscar premiasen todas las categorías en directo durante el evento. El cine ES un trabajo en equipo, y no seríamos nada sin el montaje, la banda sonora, el maquillaje y la peluquería o el diseño de producción y de sonido. Merecen la misma atención que cualquier estrella".

Además, Wright ha subrayado la importancia de los Óscar a los mejores cortometrajes como plataforma para los próximos cineastas de primera línea y como fuente de inspiración para las futuras generaciones.

"Honestamente, esos ganadores son, frecuentemente, las estrellas del mañana que, a su vez, inspirarán a la nueva generación de cineastas que están mirando. Siento que es un error no permitirles brillar en directo durante esa noche".

No obstante, el británico entiende que sea complicado no ceder a las presiones de la cadena ABC, pero no cree que una ceremonia más corta sea un reclamo para el público potencial.

"Sé que la Academia está en una posición complicada con ABC, quienes, aparentemente, les han pedido hacer un show más corto, pero nadie que se conecte para ver los Óscar lo hace por la promesa de que podría terminar 30 minutos antes. Enseñad todas las categorías, ahí es donde ocurre la magia".

Carta abierta

El recado de Edgar Wright llega después de que más de 350 profesionales de la industria hayan firmado una petición oficial para que se emitan en directo las categorías discriminadas. Un compendio de nombres de todos los ámbitos —desde directores de fotografía hasta montadores, pasando por actores y directores— cuyos 70 firmantes originales —la primera versión se envió el 9 de marzo— incluyen a gente de la talla de Guillermo del Toro, James Cameron, Kathleen Kennedy, Vittorio Storaro o John Williams.

"Dada la abrumadora respuesta a la carta abierta del 9 de marzo, a continuación se muestra una copia actualizada que ahora incluye los nombres de más de 350 miembros adicionales de la industria que han solicitado firmarla. Les instamos a ustedes y al comité de los premios a dar marcha atrás a su decisión de eliminar esos ocho premios de la retransmisión en vivo de los Óscar de este año".

En la misiva original podía leerse la siguiente reivindicación:

"Los oficios artísticos como la composición musical, el montaje, el diseño de producción, el maquillaje, la peluquería y el sonido siempre merecerán el miso respeto y reconocimiento que oficios como la interpretación, la dirección y los efectos visuales. Despreciar cualquiera de estas categorías en busca de beneficios a corto plazo y audiencia hace un daño irreparable a la Academia como árbitros imparciales y responsables de los premios más importantes de nuestra industria. Buscar nuevos públicos haciendo más entretenida la retransmisión es un objetivo loable e importante, pero no puede conseguirse menospreciando los mismos oficios que, en sus formas más excepcionales, hacen del arte del cine una celebración".

La 94 ceremonia de entrega de —no todos— los Óscar se celebrará el próximo domingo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles.