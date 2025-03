Karla Sofía Gascón no se libra de los chistes de Conan O'Brien, aunque Zoe Saldaña la ignora por completo en su discurso de los Oscars 2025

Otra cosa no, pero 'Emilia Pérez' ha tenido polémicas para dar y regalar desde su estreno. Finalmente, Karla Sofía Gascón decidió asistir a los Premios Óscar y no se libró de un par de chistes que hizo el presentador, Conan O'Brien', sobre sus controvertidos tuits. Además de que Zoe Saldaña no la mencionó en el discurso de agradecimiento.

"Si vas a tuitear, me llamo Jimmy Kimmel"

Pese a que 'Emilia Pérez' era una de las favoritas en la ceremonia de los Oscars 2025, al final apenas ha rascado dos premios de los 13 a los que optaba. Ya partía con numerosas polémicas a su alrededor, y no creo que la forma en que Karla Sofía Gascón respondió a unos tuits suyos que salieron a la luz ayudara a mejorar las perspectivas de la cinta en los premios.

Sobre eso precisamente bromeó Conan O'Brien durante la celebración de los premios: "Os doy un pequeño dato: en 'Anora' utilizan para palabra con F (fuck) 479 veces. Ya es tres veces más que el récord marcado por el publicista de Karla Sofía Gascón".

El presentador imitó a uno de los representantes de Gascón poniendo voz de pito: "¿Que has tuiteado QUÉ?". "Karla, si vas a tuitear sobre los Oscars, acuérdate de que me llamo Jimmy Kimmel" añadió, en relación a que originalmente era Kimmel quien iba a conducir la ceremonia.

Dos pullas que se complementaron con la llamativa ausencia del nombre de la actriz en el discurso de agradecimiento de Zoe Saldaña, cuando subió a recibir el de Mejor actriz de reparto (donde sí que pidió disculpas a "la gente mexicana que haya podido sentirse ofendida" por la película). Aun así, sí que se acordaron de ella en la entrega del premio a Mejor canción original.

