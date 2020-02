Por qué 'Klaus' debería ganar el Óscar a la mejor película de animación

Quedan unos días para que se anuncien los ganadores de la 92ª edición de los Óscar, por lo que a buen seguro todos tendremos ya nuestros favoritos en las diferentes categorías. Hoy me gustaría hacer una parada en la mejor película de animación para explicaros por qué creo que 'Klaus' debería hacerse con la estatuilla.

Puede parecer una obviedad pero a veces se nos olvida que los Óscar deberían premiar a las mejores películas del año y personalmente creo que ‘Klaus’ es la mejor de las cinco aspirantes. A priori incluso puede dar cierta pereza verla porque pensamos qué necesidad hay de otra cinta sobre los orígenes de Santa Claus, pero pronto demuestra lo equivocados que estábamos.

Lo primero que destaca de ‘Klaus’ es que tiene mucho corazón y esa calidez que desprende en todas sus facetas se contagia al espectador, disfrutando mucho tanto durante su visionado como cuando luego piensa en ella. Su historia es verdad que se apoya en lugares comunes, pero está todo tratado con tanto cariño que eso pasa a un segundo plano para disfrutar de los grandes personajes creados por Sergio Pablos y de las diferentes interacciones entre ellos.

Todo ello se aborda sin dejar nunca de lado esa comedia necesaria para que entremos en la historia -inicialmente uno piensa en varios momentos en la dinámica entre los dos protagonistas de ‘El emperador y sus locuras’- para luego abordar el relato navideño desde la sencillez pero sin aceptar que cualquier cosa vale por ser una película pensada primero para los más pequeños de la casa.

De esta forma se pasa de lo simpático a lo encantador para atraparnos por completo en su tramo final sin que seamos necesariamente conscientes de cómo lo ha hecho, porque ‘Klaus’ hace fácil lo que normalmente es muy difícil de lograr. Brilla en todos los géneros que va tratando y también lo hace visualmente, que será lo siguiente que valoremos.

La animación en 2D lleva años prácticamente desaparecida de Hollywood, pero ‘Klaus’ demuestra que todavía puede evolucionar y ofrecer un resultado visual sin nada que envidiar a títulos que optan por el 3D y tienen a su disposición presupuestos multimillonarios. Por ponerlo en cifras, ‘Klaus’ costó 40 millones de dólares, mientras que ‘Toy Story 4’ se fue hasta los 200 millones.

No tengo nada malo que decir de ninguna de estas dos en lo referente a su trabajo de animación, pero tampoco nada que merezca ser alabado tanto como los esfuerzos de Sergio Pablos en ‘Klaus’ para conseguir la ilusión de ser una película en 3D cuando no es el caso, destacando sobre todo el trabajo de iluminación para hacerlo posible. Es poco menos que un milagro que ‘Klaus’ luzca así de bien con ese presupuesto.

