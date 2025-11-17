Los directores de la mejor película de aventuras de los últimos años fichan por la mayor saga de ciencia ficción de la historia

El cine y las series de ciencia ficción nos ha dado varias sagas inolvidables a lo largo de los años. Algunas han tenido más éxito que otras, pero personalmente hay una que creo que es la mayor de todas ellas -tanto por volumen de títulos como por extensión en el tiempo-, sin que ello suponga para nada que sea la más exitosa. Me refiero a 'Star Trek', cuya próxima entrega ha quedado en manos de los autores de la excelente 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones'.
Recordemos que el universo de 'Star Trek' en el cine llevaba un tiempo parado ante la posibilidad de una nueva entrega liderada por Chris Pine, pero desde Skydance confirmaron hace poco que esa no sería la siguiente película de la saga. En su lugar se va a apostar por una historia completamente nueva que será escrita por el dúo formado por Jonathan Goldstein y John Francis Daley.
Una historia totalmente nueva
El plan ahora mismo es que Goldstein y Daley produzcan, escriban y dirijan una película que vuele totalmente libre y no está conectado a ningún proyecto anterior situado en este universo. Eso incluye tanto las películas y series ya estrenadas como otras ideas en desarrollo que todavía no se habían concretado en nada.
Pese a que 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' no obtuvo el éxito económico que se merecía, en Paramount y Skydance ha quedado claro que Goldstein y Daley tienen mucho que aportar y por ello les han confiado una saga de especial importancia para ambas compañías.
Por el momento no hay una posible fecha de estreno para esta nueva película de 'Star Trek'. Seguro que de forma interna sí tienen una idea más concreta, pero mejor que les dejen hacer en lugar de que tengan demasiada y que eso acabe afectando al resultado final. Que las prisas nunca han sido buenas consejeras...
