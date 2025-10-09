Disney arrebata a Warner la sucesora de Harry Potter con una oferta multimillonaria e imposible de rechazar

En Hollywood siempre están a la búsqueda de una nueva gran franquicia que genere millones y millones de beneficios. Ahora ha sido Disney la que ha apostado con mucha fuerza por una saga literaria con ecos de Harry Potter por cuyos derechos ha pagado una suma multimillonaria.

La franquicia en cuestión es 'Criaturas imposibles', obra de la británica Katherine Rundell de la que ya se han publicado dos entregas. Su historia gira alrededor de Christopher, un niño que descubre un mundo mágico durante su viaje por las Tierras Altas de Escocia. Allí conoce a Mal, con quien unirá fuerzas para salvar a las criaturas mágicas de la zona, las cuales sufren un declive de fuerza mágica.

A golpe de talonario

El original literario ha conseguido tal éxito que Rundell se convirtió en la primera autora británica de obras dirigidos a los niños en conseguir el número 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Eso no pasó desapercibido en Hollywood, por lo que hubo una guerra de pujas para hacerse con ella, imponiéndose Disney por encima tanto de Warner como de Netflix, los otros finales para hacerse con ella.

La propio Rundell anunció tras la publicación del segundo libro que estaba lista para llegar a un acuerdo, el cual incluye que ella misma se va a encargar de adaptar sus novelas a la gran pantalla. Las cifras exactas que va a pagar Disney no se saben, pero desde Deadline aclaran que es de varios millones de dólares.

Además, Disney se asegura una saga que ya se ha anunciado que tendrá como mínimo cinco entregas -y la propia Rundell también ha dejado caer la posibilidad de que haya spin-offs o precuelas-. Luego todo dependerá de que la primera tenga o no el éxito esperado, pero es una apuesta muy fuerte por parte de un estudio que necesita diversificar más su catálogo de estrenos. Que Marvel no pasa por su mejor momento, a Pixar solo parece funcionarle últimamente las secuelas y los remakes en imagen real tan pronto arrasan como se estrellan...

Bob Iger, el actual CEO de Disney, ha promovido este acuerdo, señalando que "cuando leí Criaturas Imposibles , supe que tenía que ser de Disney. Me sentí inmediatamente atraído por el vibrante mundo que Katherine imaginó y las posibilidades que podríamos crear juntas con esta historia. Escritas por la propia Katherine, estas películas están en las mejores manos de nuestro equipo de Walt Disney Studios, y estoy deseando ver esta historia llevada a la gran pantalla".

Por el momento no hay fecha de estreno para el salto de la saga a la gran pantalla.

