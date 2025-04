"Están empezando". Amazon da novedades de la nueva película de James Bond y, por una vez, son esperanzadoras

Es posible que, con el cambio de derechos de James Bond, te hayas preguntado en más de una ocasión cuándo van a empezar a ponerse en marcha con la franquicia en Amazon. La respuesta quizá te sorprenda, pero, aparentemente, han tardado días: Amy Pascal y David Heyman aún no han anunciado quién será el nuevo 007 (probablemente porque no lo tienen nada claro de momento), pero no quieren seguir esperando y permitiendo que el público se olvide del agente con licencia para matar, así que ya están en ello, a toda velocidad.

Agitado y mezclado

Es lo que contaron ayer en el panel de Amazon MGM presentado en la CinemaCon, según afirma Variety, donde Sue Kroll y Courtenay Valenti, ejecutivas del estudio, pidieron perdón por no tener ahí a Pascal y Heyman, dejando caer que es probable que tengamos noticias pronto del futuro de la -ya más que saga- franquicia.

Estamos comprometidos a honrar el legado de este icónico personaje y traer un nuevo capítulo fresco y exótico al público de todo el mundo junto a Amy y David. Ambos están en Londres empezando y no han podido estar aquí esta noche, pero queríamos darles las gracias por lo que sabemos que será una asociación increíble.

Teniendo en cuenta el final de 'Sin tiempo para morir', tienen un marrón muy fuerte entre manos, porque no solo todos los ojos van a estar puestos en el nuevo Bond, sino que además tienen que continuar una historia imposible de continuar, montar una franquicia con distintas ramificaciones y, por supuesto, hacer malabarismos para evitar las quejas de los fans. Personalmente no querría estar en su pellejo: hagan lo que hagan, ya todo el mundo tiene a su Bond ideal en mente, y vivimos en unos tiempos donde todo lo que se salga de lo que pensamos con anterioridad nos parece un error. Como mezclar en vez de agitar, vaya.

