¿Habrá película de 'Overwatch'? Activision Blizzard confía en el potencial cinematográfico de su nueva franquicia

No importa cuántas veces salga mal, cuántos descalabros en taquilla ni cuántos fans bramen enfurecidos tras ver otra de sus franquicias favoritas mancilladas; la industria no cesará en su empeño de adaptar videojuegos a la gran pantalla. Con Lara Croft a punto de regresar bajo la piel de Alicia Vikander en la nueva 'Tomb Raider', los nuevos interesados en explotar el filón cinematográfico son los responsables de la multimillonaria Activision Blizzard.

Según unas declaraciones recientes de Tim Kiplin, director ejecutivo de la división de productos de consumo de la compañía, la idea de dar un paso más allá con su exitoso 'Overwatch' y hacer saltar a sus personajes —que ya cuentan con una serie de cortometrajes más que decentes— al cine es algo que está sobre la mesa y con lo que "estarían encantados".

"Esta franquicia existe en múltiples formatos, así que no es tan sólo el juego como conductor, sino que su contenido lineal [en cine y televisión] es un modo de expandir la audiencia y la oportunidad, y también de popularizar los esports. Combina todo esto y estarás hablando de una franquicia como no hay otra igual."

No obstante, 'Overwatch' no es la única licencia multimillonaria que una Activision Blizzard que ya llevó al largometraje su 'Warcraft' de la mano de Legendary Pictures y Duncan Jones; siendo la longeva saga 'Call of Duty' una de las más proclives a ser adaptadas. Sobre la posibilidad, Kiplin se muestra prudente.

"Si el guión y la historia no están bien no lo haremos. No es una de esas situaciones en las que alguien dice '¡no me importa, tan sólo hazlo!' Creemos que si se hace bien, tendrá la oportunidad de expandir la audiencia base, más allá del público tradicional al que atrae el juego."

Teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que mueven ambos shooters y el actual auge de los esports a nivel mundial, ambos proyectos podrían significar dos auténticos triunfos a nivel comercial para una de las compañías más poderosas de su sector. Aunque, todo parece que para verlos materializados tendremos que esperar una temporada, ya que no parecen estar entre los planes inmediatos de Activision Blizzard.