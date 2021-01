John Boyega y Robert De Niro protagonizarán 'The Formula' para Netflix, un thriller de atracos del director de 'La primera puga'

Si después del aluvión de largometrajes que presentó Netflix hace unos días de cara a este curso cinematográfico 2021 os habéis quedado con más novedades que os inciten a mantener vuestra suscripción activa, traigo buenas noticias, porque en Deadline han informado en exclusiva sobre la nueva producción de la plataforma de streaming.

Gerard McMurray, realizador de 'Código de silencio' y 'La primera purga: La noche de las bestias', será el encargado de escribir, dirigir y producir 'The Formula'; una película de atracos que encuentra su principal reparto en su reparto, capitaneado por John Boyega y Robert De Niro.

La historia seguirá a un piloto prodigioso de Fórmula 1 que es forzado a convertirse en conductor de huidas de atracos para poder salvar a la única persona que le queda en su familia; una premisa que no parece demasiado original ni aspira a revolucionar el subgénero, pero que podría brindar un espectáculo de lo más entretenido sin ningún tipo de pretensión.

Por el momento no ha trascendido información sobre la fecha de inicio de producción o estreno de 'The Formula', pero no cabe duda de que estaremos muy pendientes de cualquier novedad al respecto.