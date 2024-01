'El joven Sheldon' acaba esta primavera pero ya tiene en marcha un spin-off. Así se quiere expandir la precuela de 'The Big Bang Theory'

Que hayan pasado cinco años desde el final de 'The Big Bang Theory' no quiere decir que la franquicia no siga gozando de gran salud. Y es que, si bien 'El joven Sheldon' (Young Sheldon) está a punto de estrenar su temporada final, desde la cadena estadounidense CBS están trabajando ya en expandir ese universo mediante un nuevo spin-off.

El proyecto viene de la mano de Chuck Lorre, Steven Molaro —los mismos creadores de la precuela (y bueno, el primero lo es de la franquicia)— y su showrunner Steve Holland, quienes están interesados en explorar la relación entre Georgie, el hermano de Sheldon interpretado por Montana Jordan, y Mandy su prometida interpretada por Emily Osment.

Spin-off del Spin-off

Al parecer, esta futura serie (que según medios como TVLine estaría a punto de recibir la luz verde) arrancaría justo donde termine, este próximo mayo, la temporada 7 y final de 'El joven Sheldon'. Recordemos que la temporada 6 giró bastante en torno al embarazo de Mandy y las primeras semanas como padres de ella y Georgie.

Es de esperar, por tanto, que durante la temporada de despedida de la serie protagonizada por Iain Armitage (que se estrena en EEUU en febrero) se vaya preparando el terreno a este spin-off que estaría planeado para la temporada 2024/2025. Además, la idea es grabar multicámara y con público en directo, al igual que la serie madre.

Este no es el único spin-off de 'The Big Bang Theory' en desarrollo. Recordemos que es una de las IPs sobre las que Warner ha basado su estrategia de programación original de Max. Eso sí, de momento no hay más información respecto a esta serie derivada.

