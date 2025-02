Me he pasado noches enteras jugando a Magic y ahora salta a la pantalla. En marcha una ambiciosa adaptación al cine y televisión del inabarcable juego de cartas

A veces es difícil olvidar ese primer amor lúdico. Esas tardes y noches enteras en la parte de atrás de una tienda especializada aprendiendo y jugando a cartas. En mi caso, y como imagino que también será el de generaciones enteras, 'Magic: El encuentro'.

32 años después de su salida al mercado, el inabarcable (yo no sé si ahora mismo podría reengancharme sin perderme) juego de cartas coleccionables va a intentar saltar a la gran y pequeña pantalla con películas y series de televisión. Así lo han anunciado Legendary Entertainment junto a Hasbro, propietaria del juego de Wizards of the Coast.

La idea, al parecer, será la de desarrollar primeramente una película y a partir de ahí lanzar series de televisión y otros contenidos creando un universo expandido del mundo (mundos) fantástico creado por Richard Garfield.

Que no se agoté el maná

No es, como suele pasar, el primer intento de llevar al cine 'Magic'. Los derechos cinematográficos han tenido ya varios dueños: Universal (2009) y 20th Century Fox (2014) con ambos intentos cancelados. Por otro lado, Netflix llevaba desarrollando una serie animada desde 2019, que el pasado septiembre de 2024 tiró a la basura y está intentando reciclar.

La verdad es que con estos antecedentes tampoco me entusiasmaría demasiado porque el juego de cartas está demostrando ser un hueso duro de roer, pero sí que tengo curiosidad por ver qué puede salir de aquí. Triunfos recientes de otros juegos de la casa como 'Dungeons & Dragons' dan, al menos, algo de esperanza al respecto.

