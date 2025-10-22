Netflix hará todo un universo audiovisual del juego de mesa más conocido de los últimos 30 años

Quien más o quien menos, todo el mundo ha jugado al 'Catán'. Dentro de los juegos de mesa clásicos de nueva hornada ('Carcassonne', 'Jungle Speed', 'Exploding Kittens', etcétera), 'Los colonos de Catán' es uno de los esenciales: lleva 30 años en el mercado y se calcula que ha vendido más de 45 millones de unidades en este tiempo... Así que, efectivamente, Netflix le va a dedicar su propio universo compartido. Es el mundo en el que vivimos, qué le vamos a hacer.

Te cambio adobe por oveja

Tal y como leemos en Variety, Netflix ha apostado muy fuerte por asegurarse los derechos de la marca Catán, y ya está desarrollando proyectos de películas, series de televisión y reality, tanto en acción real como en animación. El CEO de Asmodee, la empresa propietaria de los derechos para venta, ha afirmado que "Es una muestra de que los juegos de mesa forman una parte real de la cultura pop y un entretenimiento popular en las casas de todo el mundo".

No es la primera vez que oímos hablar sobre una película de 'Catán': en 2015, la productora Gail Katz se aseguró los derechos, que después casi pasaron a manos de Sony, sin que acabáramos viendo nada. En este tiempo, eso sí, se ha demostrado que se puede sacar una narrativa del juego hexagonal con un par de novelas que amplían su universo de colonos que tratan de construir y mejorar su nuevo hogar intercambiando recursos con sus vecinos.

En pleno momento de oro de las IP, Netflix ha girado su cabeza a los juegos de mesa, con una adaptación de 'Los hombres lobo' (de Castronegro), la serie de 'Exploding Kittens' y un reality ya anunciado basado en 'Monopoly'. Ahora, con 'Catán', tratarán de ir mucho más allá. Como ha afirmado Jinny Howe, jefe de series de ficción de Netflix, "Cualquiera que haya jugado 'Catán' sabe que la estrategia intensa en el núcleo del juego tiene oportunidades infinitas para hacer un buen drama". Habrá que verlo. De momento, ¿alguien me cambia madera por adobe?

