Nicolas Cage protagonizará 'Jiu Jitsu': una locura de ciencia ficción y artes marciales con alienígenas de por medio

Cuando creíamos que Nicolas Cage había tocado techo en su escala de papeles demenciales e interpretaciones pasadas de rosca tras la fresquísima —y muy recomendable— 'Mamá y papá' y, sobre todo, en esa maravilla titulada 'Mandy', dirigida por Panos Cosmatos y que nos brindó uno de los mejores momentos de desparrame histérico de la carrera del actor, el bueno de Nic se ha metido en una nueva aventura que promete llevar al meme viviente a un nuevo nivel.

En esta ocasión, el actor se pondrá a las órdenes del director, productor y guionista Dimitri Logothetis —responsable de las dos últimas entregas de la saga 'Kickboxer'—, acompañando a Alain Moussi en un largometraje de artes marciales y ciencia ficción con un título tan claro y conciso como 'Jiu Jitsu'. Atención, porque la premisa no tiene desperdicio.

'Jiu Jitsu' está basada en el cómic homónimo, escrito por el propio Logothesis junto a Jim McGrath, en el que un luchador de jiu jitsu —interpretado por Moussi en la película— debe enfrentarse cada seis años a un invasor alienígena llamado Brax, haciendo equipo con el personaje de Cage. No sé vosotros, pero a mi me la han vendido instantáneamente —aunque el aroma a direct to dvd se nota a la legua—.

Contraportada de 'Jiu Jitsu'

Aún sin fecha de estreno ni material promocional disponible, os dejo con las declaraciones de un Logothetis muy confiado con su nuevo proyecto, que ya es descrito como una "franquicia":