La nueva película de 'Star Wars' promete romper con la tónica de la saga. Creo que es lo mejor que puede hacer para revivirla y despertarme un mínimo de interés

Tras el cierre de la tercera trilogía —que, por otro lado, disfruté sin demasiados prejuicios—, queda claro que el universo 'Star Wars' necesita un poco de riesgo e innovación. Por supuesto, esto es muy fácil decirlo si tenemos en cuenta la que le cayó a Rian Johnson por firmar la mejor —y más revolucionaria— película de la saga, pero ese es otro tema que seguimos sin estar preparados para debatir a día de hoy.

Se acabó la endogamia galáctica

Lejos de querer dar otra turra con 'Los últimos Jedi', hoy vengo a hablaros de una 'Star Wars: Starfighter' que sigue prometiendo una aproximación algo diferente a la saga galáctica de George Lucas después de que, hace cosa de un mes, su director Shawn Levy asegurase que su principal objetivo con el largometraje es hacer algo "fresco" con una franquicia que, siendo honestos, empieza a oler un poco a cerrado.

El gran problema al que se lleva enfrentando una larguísima temporada radica en una suerte de endogamia que ha estado explotando hasta la extenuación a los Skywalker y su círculo de confianza —por no mencionar a Palpatine el inmortal y su séquito—. Por suerte, el guionista Jonathan Tropper ha dejado claro que podemos ir olvidándonos de personajes "legado" en su obra.

Durante una entrevista con Screen Rant, el escriba ha salido al paso de un rumor que apuntaba a la aparición de Rey en un cameo:

Obviamente, los sables de luz son parte de ese universo y parte de esa galaxia. Soy muy cuidadoso para no revelar nada pero, básicamente, creo que se sabe que no tendremos personajes legado. No vas a ver a ningún personaje que hayas visto en las otras películas. Hay ciertas cosas que siguen siendo sellos distintivos de Star Wars y es bueno que estén ahí, pero no puedo decir nada más que eso.

Sabiendo esto puede que sea la primera vez en mucho tiempo que tengo cierto entusiasmo —sin pasarnos— por ver una producción de 'Star Wars'. Esperamos que cumplan con lo prometido y no sea solo fachada, pero para poder comprobarlo aún tendremos que esperar hasta el 28 de mayo del próximo 2027.

