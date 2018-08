'Power Rangers' tendrá secuela: Hasbro confirma otra película a pesar de que el reboot no fue un gran éxito

Confirmado: los Power Rangers volverán al cine. A pesar de que el reboot estrenado en 2017 no fue un gran éxito de taquilla (recaudó 142 millones de dólares en todo el mundo, poco para una superproducción de 100M$), Hasbro ha anunciado que se está preparando una secuela.

Recordemos que, en mayo, la compañía compró la franquicia de Power Rangers por 522 millones y sólo era cuestión de tiempo que pusieran en marcha una nueva película. La duda era si continuarían la última adaptación o apostarían por volver a empezar de cero; Brian Goldner, directivo jefe de Hasbro, ha revelado que optan por la primera opción.

Goldner no menciona a Lionsgate, productora del film de 2017, y teniendo en cuenta la buena relación de Hasbro con Paramount (cimentada en el éxito comercial de la saga 'Transformers') se rumorea que los Power Rangers cambiarán de estudio. De momento no hay detalles sobre el proyecto aunque se avisa que está en una fase inicial; una posible pista sobre su producción podría encontrarse en la información de que Hasbro no empezará a vender productos de Power Rangers hasta la primavera de 2019.

El ejecutivo de Hasbro también confirmó oficialmente que han contratado a "personal clave" de Saban para manejar la marca 'Power Rangers', incluyendo al exjefe de la empresa, Haim Saban, que será consultor creativo de la franquicia. Saban llegó a decir que pensaban realizar seis películas sobre los actuales Rangers e incluso publicaron un teaser de la segunda parte, pero las cifras de taquilla hundieron este plan... al menos, hasta la llegada de Hasbro.

Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Becky G, Elizabeth Banks, Bryan Cranston y Bill Hader encabezaron el reparto del film de 2017, dirigido por Dean Israelite. La historia se centra en cinco jóvenes que descubren que el mundo está al borde de la extinción por una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, los jóvenes pronto descubrirán que son los únicos que pueden salvar el planeta. Pero para poder lograrlo deberán superar sus diferencias y unirse como los Power Rangers antes de que sea demasiado tarde.