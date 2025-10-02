Qué está pasando con 'Regreso al futuro 4'. 35 años después, por qué la esperada película de ciencia ficción sigue sin hacerse

Las sagas en Hollywood están básicamente condenadas a tener nuevas entregas hasta que sea realmente imposible sacar más dinero de ellas o incluso hasta que eso sea tan evidente que la productora se haya comido varios fracasos por el camino. Sin embargo, hay una pequeña lista de excepciones y seguro que muchos aún se preguntan por qué diantres 35 años después siguen esperando a ver si se hace 'Regreso al futuro 4'.

Dejando a un lado el hecho de que Michael J. Fox lo tiene sencillamente imposible para volver a Marty McFly, lo cierto es que esta es una decisión que se tomó hace mucho tiempo y que tomó depende básicamente de los deseos del director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale. De hecho, la idea inicial incluso era haberlo dejado todo solamente en 'Regreso al futuro'.

Vetado

Sin embargo, las presiones de Universal llevaron a que ambos aceptasen rodar dos películas más de forma consecutiva. 'Regreso al futuro 3' se estrenó en 1990 y el estudio consulta cada cierto tiempo con Zemeckis y Gale sobre la posibilidad de hacer otra película. El motivo no es para nada desinteresado, ya que ambos tienen los derechos y se necesita su visto bueno para seguir adelante.

El propio Zemeckis lo dejó claro en Vanity Fair al señalar que "eso no puede suceder hasta que tanto Bob como yo hayamos fallecido. Y entonces estoy seguro de que lo harán, a menos que haya alguna forma de que nuestros herederos lo impidan". El cineasta tiene ya 73 años, mientras que Gale es un año mayor que él.

De hecho, el veto de Zemeckis y Gale también aplica a un remake, siendo la opción más razonable después de su muerte. A fin de cuentas, ¿Qué sentido tendría hacer 'Regreso al futuro 4' varias décadas después sin su equipo creativo ni sus protagonistas? Que Christopher Lloyd cumplirá 87 años dentro de apenas unos días...

La última negativa de Zemeckis aún está bien reciente, pero entonces abrió la puerta a dirigir la adaptación cinematográfica del musical teatral al que sí dio su visto bueno. El problema es que en Universal no parecen estar demasiado interesados en esa opción.

Mientras tanto, lo más parecido que seguimos teniendo a un 'Regreso al futuro 4' es la atracción para parques temáticos de Universal en la que la parte en vídeo arranca después de la tercera entrega de la saga. Zemeckis y Gale no participaron en ella pero sí que dieron su aprobación a 'Back to the Future: The Ride'. La mala noticia es que la atracción lleva ya muchos años cerrada.

Por mi parte, creo que 'Regreso al futuro 4' no tendría demasiado sentido a estas alturas, pero no me opongo por completo a la idea de un remake o reboot. Lo van a tener casi imposible para estar a la altura de la película original, pero si hay que seguir exprimiendo la saga, mejor esa vía. De hecho, esa opción se ha llegado a valorar, pues Tom Holland desveló hace años que habían llegado a ofrecérselo.

