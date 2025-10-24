Ti West y Robert Eggers se pelean para traer de vuelta al viejo Scrooge. En marcha dos nuevas versiones de 'Cuento de Navidad', una de ellas con Johnny Depp

Parece que Hollywood no puede pasar una Navidad sin resucitar al viejo Scrooge. Aunque en esta ocasión será un punto de vista diferente de la historia. Ti West y Robert Eggers, dos de los directores más importantes del terror contemporáneo, han decidido enfrentarse para ver quién firma el 'Cuento de Navidad' más oscuro y perturbador. Sí, el clásico de Charles Dickens vuelve, otra vez, pero ahora con un aire mucho más siniestro.

Según ha confirmado IndieWire, Paramount está en conversaciones para quedarse con el proyecto, mientras que Warner Bros. prepara su propia versión a manos de Eggers. Así que el próximo invierno, el espíritu navideño nos traerá dos nuevas visiones góticas del cuento que ya conocemos.

El fantasma del remake futuro

Uno de los platos fuertes tiene que ver con Johnny Depp, que después de años de ausencia en grandes producciones tras 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' (2018)- y tras su mediático juicio con Amber Heard, vuelve a estar en el centro de la conversación. Formará parte del elenco protagonista de 'Ebeneezer: Un cuento de Navidad', dirigida por Ti West ('X', 'Pearl'). Junto a él estará Andrea Riseborough, en lo que promete ser una reinterpretación inquietante del clásico de Dickens.

El proyecto, contará con Paramount como posible distribuidora, y apunta a un estreno en noviembre de 2026, lo que podría darle ventaja frente a la versión de Robert Eggers, que correría a cargo de Warner Bros. -a falta de saber en qué se traduce la situación actual de la compañía-. Ambos directores vienen del terror, pero sus estilos son muy distintos: West es más bien tensión macabra, mientras que Eggers es ritual, atmósfera y locura contenida.

Si imaginamos cómo podrían ser ambas películas, la de West suena como un thriller sobrenatural con alma de western gótico, lleno de humo, luces cálidas y un Scrooge decadente. En cambio, Eggers probablemente apostará por un 'Cuento de Navidad' folclórico, más áspero y casi pagano. También hay una lectura industrial interesante: Depp vuelve a ser "aceptable" para Hollywood, tras años de proyectos pequeños y campañas de perfumes.

Por ahora, el único ganador es el público, que tendrá dos visiones radicalmente opuestas de un mismo clásico, dirigidas por dos autores que entienden mejor que nadie el miedo, la culpa y la redención. Así que sí, tal vez sí que sea interesante ver lo que están preparando.

