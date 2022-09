A Telecinco le sale el tiro por la culata y pincha con 'Pesadilla en El Paraíso', el peor estreno de reality del año

No es un buen momento para Telecinco. A pesar de poner toda la carne en el asador con la batería de nuevos programas que planea estrenar de cara a otoño, lleva una mala racha que le costará sacarse de encima. Para echar más leña al fuego, 'Pesadilla en El Paraíso' le ha salido rana y ha tenido el peor estreno de realities en el último año.

Cuesta abajo y sin frenos

Venimos de un verano donde los datos de audiencia obtenidos por Telecinco han estado muy por debajo de sus intereses. Frente al liderazgo estival de Antena 3, el rating del canal estrella de Mediaset se ha resentido e incluso pelotazos como 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones', no han alzanzado el rendimiento de ediciones anteriores.

Ante los mediocres resultados de la temporada 8 'Got Talent' y de la emisión en abierto de 'En el nombre de Rocío', Telecinco se la jugó replanteando el día de antes el formato de 'Pesadilla en El Paraíso': la gran apuesta como reality de esta temporada iba a ser grabada y pasó a incluir una gala en directo, replicando lo visto en 'Supervivientes' y afectando considerablemente a su duración.

La jugada por rascar audiencia de la franja late night le salió mal, con un 13.5% de share (1.187.000 espectadores) que no solo no fue líder de la noche, derrotado ante el 17.7% de Antena 3 con la emisión de 'Padre no hay más que uno', sino que es el peor estreno de un reality de Telecinco en el último año.

La tendencia decreciente de las audiencias en Telecinco es más que evidente y estos resultados solo demuestran que cambiar bruscamente de estrategia y poner a prueba la paciencia de los espectadores alargando artificialmente la duración de los programas no es la solución.

Habrá qué ver qué repercusión tienen estos datos en la trayectoria de Telecinco, si toma algún tipo de medida al respecto y da un paso atrás con las galas en directo de 'Pesadilla en El Paraíso' o sigue adelante con su decisión.