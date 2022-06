'Supervivientes 2022': Nacho Palau se salva inesperadamente de la expulsión y así ha reaccionado Kiko Matamoros

Los martes toca ceremonia de salvación en 'Supervivientes', momento en el que la audiencia decide quién se libra de la nominación, al menos por ahora. Esta semana, los resultados han sorprendido hasta a los propios concursantes y no necesariamente para bien.

Sorpresa

Esta semana, los nominados eran Kiko, Nacho, Yulen e Ignacio. Al igual que la semana pasada, repitieron el nuevo tipo de ceremonia que consiste en sentar a los concursantes en sillas e ir tirándoles el cubo de barro que cuelga sobre sus cabezas conforme se anuncian los que no han sido salvados.

El primero en darse la ducha de barro fue Ignacio: "No pasa nada, es lo que hay, a luchar, a por el jueves". El siguiente fue Yulen, lo que fue recibidido con euforia por parte de Anabel, ya que ganaba una apuesta que se había hecho con Kiko.

En el rato que tardaron en anunciar quién se salvaba, había poca tensión porque todo el mundo esperaba que fuera Kiko (no es ningún secreto que es el preferido del programa). El concursante salvado fue Nacho, sorprendiendo a todo el mundo incluidos los propios concursantes, que chillaron por la inesperada decisión de la audiencia (menos Kiko, que estaba anonadado y parecía que no terminaba de creérselo).

El más sorprendido de todos fue el propio Nacho, al que se veía prepararse para el baño de barro cada vez que se anunciaban los que seguían nominados y que, cuando por fin vió que se salvaba, aulló de felicidad: "¡Gracias, gracias, gracias! ¡Os quiero!".

No todos se han tomado tan bien la victoria de Nacho ya que Mariana, la última expulsada del concurso, visitó el plató y confesó que "La mayor enemistad ha sido con Nacho. Me sentí muy protegida por él y por Kiko pero se me olvidó que estaba en un concurso y descubrí que me habían utilizado".

La gala principal de 'Supervivientes' se emite todos los jueves a las 22:00.