Telecinco anuncia 'GH Vip 8': Gran Hermano vuelve a la televisión tras casi dos años de ausencia

Tras más de un año de sequía, Mediaset ha anunciado el próximo regreso de la franquicia de Gran Hermano con 'GH VIP 8' la, en total, vigésimo novena edición de la marca. El decano reality ha iniciado ya su producción cara a un estreno en Telecinco que todavía no tiene fecha (¿otoño?).

En colaboración con Zeppelin, 'GH VIP 8' mantendrá la esencia del formato pero tendrá novedades tanto en la dinámica como en la propia casa donde se desarrollará el concurso. Lo que no sabemos es hasta que punto "la casa viva", como la anuncian en Telecinco, vendrá renovada tras el barbecho o será lo mismo de siempre.

El "VIP" fue, de hecho, el último formato de 'Gran Hermano' en emitirse en España allá por finales de 2019. La fuga de anunciantes derivada de la crisis de imagen causada por el juicio del caso de violación a Carlota Prado durante 'GH Revolution' (2017) provocó la cancelación de 'GH Dúo', que iba a arrancar durante principios de 2020. Luego, el coronavirus propició que desde Mediaset se quitaran un, entonces, buen peso muerto.

Claro, que con las dinámicas de realities de la casa el vacío no se notó demasiado entre 'La casa fuerte', 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes' y demás. Siendo algo mal pensados (porque antecedentes hay a patadas) no me extrañaría que en el casting de esta edición de 'GH Vip' nos encontrásemos con bastante leña para el Telecinco otoñal, que se antoja movidito con, entre otros, la segunda temporada de 'Rocío'.