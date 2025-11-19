Álvaro Morte desvela en 'El hormiguero' lo primero que pensó cuando le propusieron hacer de Adolfo Suárez en la nueva serie de Movistar Plus+

Cuando le propusieron a Álvaro Morte ('Dos tumbas') participar en 'Anatomía de un instante' la nueva serie de Movistar Plus+ no lo tenía del todo claro. Y es que ponerse en la piel del primer presidente de la democracia española en uno de los momentos más frágiles de la misma era una labor titánica. Pero a ese reto se le unía uno que parecía insalvable: el parecido físico.

Tanto es así que el actor desveló lo primero que pensó cuando le contactaron para hacer de Adolfo Suárez. «Habían perdido la cabeza», asegura Morte hablando con Pablo Motos en el programa de anoche martes de 'El Hormiguero', «No pensaba que tuviera nada que ver con Adolfo Suárez. Desde luego, físicamente nada en absoluto.»

De napias va la cosa

El actor comenta que en esos momentos estaba trabajando en una obra de teatro en Londres cuando se presentaron las del departamente de casting de la miniserie, ya que tenían una idea muy precisa para hacer la prueba y no bastaba con el típico "self tape". Fueron ellas las que no solo apostaron por él sino que le convencieron de que se pusiera en la piel de Suárez.

Entre el trabajo de caracterización, el actor destaca la nariz prostética, que requiere de un proceso muy elaborado pero que lograba cambiarle por completo la cara. Tanto es así que, de algún modo, recobraba cierto anonimato cuando entre tomas salía del lugar de rodaje para hacer alguna compra.

Una prueba de fuego llegó el primer día de rodaje, cuando se adentraron en el Congreso de los diputados y se encontró con las miradas asombradas de ujieres y demás trabajadores:

«Era la primera vez que yo entraba en el Congreso. Y yo entré en el Congreso y notabas primero las miradas de los ujieres como "¿esto qué es?" porque parecía como un viaje en el tiempo y entré en el hemiciclo y el equipo de arte también había transformado aquel congreso en el de 1981.»

Basada en el libro de Javier Cercas, 'Anatomía de un instante' se estrena mañana en Movistar Plus y cuenta con Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo y David Lorente en su reparto principal. Alberto Rodríguez es el director de la miniserie.

