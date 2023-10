'Gran Hermano VIP 8' multó a una concursante, salvó a un nominado y eligió a otro de los nuevos: "Es una vaga y una cizañera"

Anoche se emitió un nuevo debate de 'Gran Hermano VIP'. Durante la gala, la audiencia eligió entre Avilés y Yiya para incoporarse al reality, salvó a uno de los nominados y multó a Carmen Alcayde por no resistir en una prueba.

Los pies, ni tocarlos

El debate del domingo en 'Gran Hermano VIP' comenzó salvando a uno de los cuatro nominados: Ion Aramendi anunció a Álex Caniggia como el más votado por la audiencia, mientras que Luitingo, Carmen Alcayde y Laura Bozzo continuaban en primera línea de fuego.

Por otra parte, desde que se anunció la salvación de Naomi, Yiya había estado de muy mal humor e incluso tuvo una fuerte discusión con ella: "Es una vaga, cizañera, una chica que hace apología de una mujer mantenida. Si lo eres en la calle me parece perfecto, pero no vengas aquí a pretender que seamos tus sirvientes" le echó en cara a Naomi.

Finalmente, no fue Yiya quien logró incorporarse como nueva concursante al reality sino José Antonio Avilés: "Gracias, espero no defraudar a nadie. Es una aventura donde quiero dar mi mejor versión, me gustaría que el público viese cómo soy en la convivencia".

Además, Carmen fue multada por no resistir en el 'Pagas o palmas'. Los concursantes tenían que ponerse un antifaz y no mover los pies mientras Naomi y Avilés les untaban todo tipo de sustancias (e incluso se los chupaban). Al final, la presentadora no pudo aguantar más y los retiró, por lo que se restaron 500 euros del premio final.

