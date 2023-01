Galleta, galleta metralleta: llévate a mitad de precio las películas de 'One Piece' y disfruta de los piratas de Sombrero de Paja con las ofertas de El Corte Inglés

No hace falta mencionar que 'One Piece' es uno de los mangas y anime más relevantes del país nipón y que con el paso de los años ha creado una fidelidad impresionante. Es cierto que hoy en día es complicado empezar la historia desde el principio, pero cada historia, personaje y detalle convierten a esta serie en algo que todo seguidor de las obras de Japón debe ver. Más allá de la propia serie, las películas también muestran otro lado de los Mugiwara (piratas del Sombrero de Paja), y ahora podemos encontrar algunas de ellas de oferta en El Corte Inglés. Si esto no consigue llamarte la atención, tal vez sí lo haga que están a mitad de precio y se quedan baratísimas.





De forma similar a la historia principal de 'One Piece', en materia de películas podemos encontrar un buen número que nos llevará horas poder verlas. La última de ellas, 'One Piece Film Red', no se encuentra entre el catálogo de El Corte Inglés, pero sí las anteriores, hasta Film Gold, por lo que es una buena forma para prepararse ante la continuidad del anime y de las cintas proyectadas en cine.

Comprar películas de 'One Piece' al mejor precio

No podemos empezar de mejor forma que desde el principio, y la primera película de 'One Piece' puede encontrarla tanto en formato DVD por 6,99 euros como en Blu-ray por 8,99 euros. Por su parte, la segunda cinta del anime y manga también está a mitad de precio por 8,99 euros en formato Blu-ray, aunque si quieres llevarte las dos primeras películas hay un pack Golden Edition también en Blu-ray por 14,99 euros, por lo que se queda con mejor precio.

Pasamos hasta la quinta película 'La maldición de la espada sagrada' para encontrar una oferta a mitad de precio, y sin sorpresa también es en Blu-ray con un precio de 8,99 euros. En cambio, la sexta película, 'El barón Omatsuri y la isla de los secretos', es en DVD y se queda en los 6,99 euros.

'One Piece: El gran soldado mecánico del castillo Karakuri', que corresponde a la séptima cinta, viene en DVD por un precio de 6,99 euros y la octava película, 'One Piece: La saga del Arabasta. Los piratas y la princesa del desierto', también podemos encontrarla en DVD por 6,99 euros.

Es una lástima que no esté cada película en oferta de manera individual, pero sí que podemos encontrar un pack con las 12 películas estrenadas (a excepción de Film Red y Stampede) a un precio bastante reducido, ya que es en formato DVD y puedes llevártelo por 25,99 euros en lugar del precio recomendado, y habitual, de 51,99 euros.

