En 4 días se estrena una de las series de aventuras más grandes del año. La reinvención de una leyenda de 600 años con un actor de 'El señor de los anillos'

Después de más de sesenta adaptaciones al cine y la televisión, la leyenda de Robin Hood vuelve a la televisión con una nueva serie. La historia del forajido que roba a los ricos para ayudar a los pobres ha sobrevivido seis siglos, reinterpretada una y otra vez desde el folclore inglés hasta los grandes estudios de Hollywood. Pero esta vez, la aventura llega en formato de miniserie, con un aire más humano, político y sombrío.

'Robin Hood' ofrece una mirada fresca a la eterna lucha por la justicia en tiempos de opresión. La serie promete acción, drama y una inesperada dosis de reflexión, liderada por un reparto que mezcla nuevos actores y otros tan veteranos como Sean Bean -el eterno Boromir de 'El señor de los anillos' y Ned Stark de 'Juego de tronos'- al frente de una reinterpretación sorprendente del mítico sheriff de Nottingham.

El regreso de un mito

En esta nueva versión creada por John Glenn ('The Lazarus Project') y Jonathan English, la historia de Robin Hood se traslada a los convulsos tiempos de la conquista normanda de Inglaterra. Aquí conocemos a Rob (Jack Patten), un joven anglosajón e hijo de un guardabosques que se enamora de Marian (Lauren McQueen), la hija de un noble normando. Ambos se ven arrastrados por un conflicto que trasciende lo personal: la lucha por la libertad frente a la tiranía, la desigualdad y la corrupción. Su historia de amor y rebelión sirve como punto de partida para el nacimiento de un héroe que desafiará al poder establecido, convirtiéndose en el líder de una revuelta que, como siempre, busca devolver la esperanza a los oprimidos.

Pero la gran sorpresa está en el Sheriff de Nottingham, interpretado por Sean Bean, que abandona el arquetipo del villano despiadado para dar vida a un personaje más complejo. En esta versión, es un estadista calculador y una figura paterna, atrapado entre la lealtad al trono y sus propias dudas morales. Su figura se convierte en un contrapunto fascinante para el idealismo de Rob, aportando matices que enriquecen una historia que tantas veces ha sido contada.

El reparto se completa con nombres como Steven Waddington (el conde de Huntingdon), Connie Nielsen (la poderosa Leonor de Aquitania), Marcus Fraser como Little John y Angus Castle-Doughty como Fray Tuck. La serie, filmada íntegramente en Serbia, logra una ambientación épica y visualmente potente, con una puesta en escena que combina la crudeza histórica con el espíritu romántico que siempre ha acompañado a la leyenda.

'Robin Hood' no busca reinventar la rueda, sino darle nueva vida a un mito universal con una mirada contemporánea sobre la justicia, el poder y la lealtad. A lo largo de sus diez episodios, la serie promete equilibrar el espectáculo y la emoción, apostando por un tono más terrenal y humano que el de otras versiones recientes. Se estrena el 2 de noviembre en MGM+.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las series más esperadas de 2025