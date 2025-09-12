Apple TV+ renueva 'Fundación' por una temporada 4. La ambiciosa serie de ciencia ficción regresará con un monumental cambio

Los fans de la buena ciencia ficción estamos, nuevamente, de enhorabuena porque la ambiciosa adaptación de la obra cumbre de Isaac Asimov continuará un año más. Apple TV+ acaba de anunciar la renovación de 'Fundación' por una temporada 4.

La noticia llega justo en el momento en el que la plataforma de Cupertino estrena el final de la temporada 3, con una saga con la despiadada llegada de El Mulo y cómo hace tambalear los cimientos tanto de un imperio ya en plena decadencia como de la Fundación.

Eso sí, con esta noticia de la renovación llega la confirmación del cambio de guardia a los mandos de la serie. Ya sabíamos que el creador y showrunner de 'Fundación', David S. Goyer, había dimitido de su puesto durante la producción de la temporada 3 por desavenencias con el presupuesto. Su lugar lo ocuparán para la próxima temporada Ian Goldberg y David Kob, quienes aseguran:

«No hay serie como 'Fundación' y nos sentimos afortunados y honrados por recibir la antorcha como co-shworunners de la temporada 4. Estamos deseando continuar con la narrativa épica y emocional que definieron las tres primeras temporadas de la serie y por trabajar junto a algunos de los socios creativos más talentosos y apasionados de la industria.»

Trabajo de mulos

Poco se sabe, eso sí, de esta temporada 4... sobre todo sin entrar en spoilers respecto a lo que pasa en el episodio de hoy. Un episodio titulado 'La oscuridad' en el que, según la sinopsis, la Segunda Fundación y Gaal va a por todas contra El Mulo mientras el legado del Imperio sufre un golpe catastrófico.

Pilou Asbæk como este Mulo es la principal incorporación a la temporada 3 de 'Fundación'. La ser cuenta en su reparto principal con Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann y Rowena King.

En Espinof | Las mejores series de ciencia ficción en streaming

En Espinof | Las series más esperadas de 2025