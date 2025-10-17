Austin Butler está al frente de una potente miniserie bélica que se estrenó con el sello de Steven Spielberg

El cine bélico sigue siendo una de las experiencias más impactantes que se pueden ver en una pantalla, aunque a menudo se estén recorriendo los mismos lugares como pueden ser los eventos clave de la Segunda Guerra Mundial. De vez en cuando surge alguna intentando tocar alguna esquina menos explotada, como fue el caso de ‘Los amos del aire’.

Volando hacia la batalla

Esta miniserie de guerra estrenada en streaming por Apple TV+ fue una continuación de la saga de Steven Spielberg y Tom Hanks sobre la Segunda Guerra Mundial, compuesta por ‘Hermanos de sangre’ y ‘The Pacific’. Un trabajo con ambiciones de altos vuelos protagonizada por Austin Butler y Callum Turner.

La guerra está desplegada por Europa, y Estados Unidos manda todos los esfuerzos posibles por tierra, mar y aire. En esta última pata del ejército se encuentra un grupo de bombarderos con aviadores que se enfrentan a destinos desiguales, con desafíos que van desde la captura por los nazis, las condiciones gélidas y ser acribillados por la acción de cientos de fusiles. Algunos logran sobrevivir, pero todos acaban pagando un precio en su paso por el conflicto.

Las historias de los aviadores y los bombarderos que formaron parte de la ofensiva aliada contra los nazis no fue tan explorada en el género bélico, incluso siendo una parte crucial. Probablemente debido a lo complicado que es rodar secuencias de acción aéreas, lo cuál muestra la complicada empresa que tenía entre manos esta serie.

El reto se intenta solventar con frecuencia por la vía digital, tirando de limpieza en la imagen y mucho efecto por CGI que acaba teniendo resultados desiguales. Esto, unido a lo que parece un cambio de dirección creativa que lleva a que el director Cary Joji Fukunaga solo lleve media temporada, deja una sensación menos artesanal de lo que tenían las otras series producidas por el dúo Spielberg y Hanks.

Incluso teniendo un reparto muy logrado, dando vida a personajes un poco indistinguibles pero llenos de vida en los pequeños momentos que se permite tener la serie, ‘Los amos del aire’ queda inevitablemente por debajo de lo que pueden considerarse dos de las mejores miniseries de la historia. Esto no quiere decir que no tenga momentos de formidable trabajo de época y de supervivencia que la hagan resaltable.

