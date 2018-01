Calendario de regresos y estrenos de series de febrero 2018: fechas y tráilers de todas las novedades en TV

El ritmo no para. No dejan de llegar multitud de series de estreno y otras regresan varias con nuevas temporadas. Cuesta estar al día de todo lo que tenemos a nuestro alcance y en Espinof no íbamos a faltar a nuestra cita para que podáis organizaros la agenda con lo que llega durante este mes de febrero a vuestras pantallas.

Entre los estrenos de este mes sobresalen 'Altered Carbon', la ambiciosa nueva serie de ciencia-ficción de Netflix, 'Here and Now', la nueva obra de Alan Ball, 'Stargate: Origins', precuela de la mítica franquicia, o 'Seven Seconds', la nueva adaptación de una serie europea de Veena Sud -'The Killing'-. Procedamos con ellas y con todo lo demás que veremos a lo largo de febrero.

Jueves 1

'A.P. Bio' (T1, NBC)

Viernes 2

'Absentia' (T1, Amazon)

'Altered Carbon' (T1, Netflix)

'Strike Back' (T6, Cinemax)

Miércoles 7

Domingo 11

'Here and Now' (T1, HBO)

'Homeland' (T7, Showtime)

'Our Cartoon President' (T1, Showtime)

Miércoles 14'

'This Close' (T1, Sundance Now)

'Jueves 15'

'Stargate: Origins' (T1, Stargate Command)

Viernes 16

Viernes 23

'Marseille' (T2, Netflix)

'Seven Seconds' (T1, Netflix)

Domingo 25

Lunes 26

'Final Space' (T1, TBS)

'Good Girls' (T1, NBC)

'iZombie' (T4, The CW)

'Living Bibically' (T1, CBS)

'Shoot the Messenger' (T1, WGN)

'UnReal' (T3, Lifetime)

Martes 27

'Unsolved: The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G.' (T1, USA)

Miércoles 28

'The Looming Tower (Miniserie, Hulu)

'A.P. Bio'

Glenn Howerton, conocido por su paso por 'It’s Always Sunny in Philadelphia', se mete en la piel de un profesor de filosofía que se obligado a aceptar una posición como maestro de biología en un instituto tras ver cómo una gran oportunidad se le escapaba en el último momento. Patton Oswalt da vida al director del instituto y en su reparto también veremos a Lyric Lewis, Jean Villepique y Mary Sohn. Mike O'Brien, guionista del 'Saturday Night Live', está detrás de la serie.

Estreno: 1 de febrero

Estreno en España: 2 de febrero (Movistar)

'Absentia'

El regreso de Stana Katic a la pequeña pantalla tras su paso por 'Castle'. Aquí se mete en la piel de una agente del FBI que desaparece investigando el caso de un asesino en serie y es dada por muerta. Todo cambia cuando reaparece seis años después sin recordar lo sucedido.

Estreno: 2 de febrero

'Altered Carbon'

La ambiciosa adaptación que Netflix ha hecho de la novela de Richard K. Morgan. Nos sitúa en un futuro en el que la mente humana puede ser digitalizada y colocada en un nuevo cuerpo. Allí seguiremos la historia de un soldado (Joel Kinnaman) que regresa a la vida mucho tiempo después de haber muerto con el único fin de investigar el intento de asesinato del hombre más rico del planeta (James Purefoy).

Estreno: 2 de febrero

'Here and Now'

La nueva serie de Alan Ball, creador de la mítica 'A dos metros bajo tierra' ('Six Feet Under'), protagonizada por Tim Robbins y Holly Hunter. Nos habla de dos familias, una progresiva y multiétnica con hijos adoptados de diferentes partes del mundo y otra musulmana cuyo cabeza de familia es un psiquiatra.

Estreno: 11 de febrero

Estreno en España: 12 de febrero (HBO)

'Our Cartoon President'

La serie animada parodiando a Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, en cuya creación ha participado el singular Stephen Colbert.

Estreno. 11 de febrero

'This Close'

Nos hablará de la relación entre dos grandes amigos, ella recién comprometida y él que está intentando superar la ruptura con su antigua prometida. Shoshannah Stern y Josh Feldman, ambos sordos, han creado y protagonizan una serie en la que también veremos a Zach Gilford, Cheryl Hines y Marlee Matlin.

Estreno: 11 de febrero

'Stargate: Origins'

Precuela de la mítica franquicia que se centrará en una joven Catherine Langfor y la misión en la que se embarca para la salvar a nuestro planeta de una oscuridad inimaginable. La actriz australiana Ellie Gall asume el protagonismo dando vida a un personaje que ya gozó en su momento del rostro de Elizabeth Hoffman. Otra curiosidad que merece la pena destacar es que sus diez episodios tendrán una duración de apenas diez minutos cada uno.

Estreno: 15 de febrero

'Everything Sucks!'

Nos traslada a Boring ("Aburrido" en español), una localidad real de Estados Unidos, en el año 1996 para contarnos como dos grupos del colegio unen sus esfuerzos para hacer una película.

Estreno: 16 de febrero

'Seven Seconds'

Veena Sud, creadora de 'The Killing', adapta en esta ocasión una serie rusa titulada 'The Major' para contarnos las crecientes tensiones racionales que surgen en una localidad cuando un adolescente afroamericano es herido gravemente por un policía. Regina King encabeza un reparto que también incluye a David Lyons, Clare-Hope Ashitey y Michael Mosley.

Estreno: 23 de febrero

'Final Space'

Conan O’Brien produce esta serie animada creada por el Youtuber Olan Rogers sobre un hombre del espacio encarcelado y un misterioso alien que ejerce como compinche suyo. En su reparto vocal encontramos a Fred Armisen, Tom Kenny, David Tennant, Tika Sumpter y Steven Yeun.

Estreno: 26 de febrero

'Good Girls'

Tres madres de un barrio residencial deciden solucionar sus problemas económicos robando un supermercado a punta de pistola. Christina Hendricks, Mae Whitman y Retta dan vida a las protagonistas de esta serie creada por Jenna Banns, guionista de 'Scandal'.

Estreno: 26 de febrero

'Living Bibically'

Un hombre decide cambiar su vida dejándose guiar por las normas que marca la Biblia. Jay R. Ferguson, David Krumholtz y Camryn Manheim lideran esta adaptación del 'The Year of Living Biblically: One Man’s Humble Quest to Follow the Bible as Literally as Possible'.

Estreno: 26 de febrero

'Shoot the Messenger'

Cuenta la historia de Daisy Channing (Elyse Levesque), una joven reportera que intenta encontrar el equilibrio entre su vida personal y su floreciente carrera. Su vida cambia para siempre cuando presencia un asesinato que acaba envolviéndola en una red criminal que llega hasta las altas esferas.

Estreno: 26 de febrero

'Unsolved: The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G.'

Una serie que nace como una posible antología en caso de tener el éxito suficiente. En esta ocasión se centra en las muertes de las dos estrellas del rap del título y la dirección corre a cargo de Anthony Hemingway.

Estreno: 27 de febrero

'The Looming Tower'

El ascenso de Osaba Bin Laden como líder terrorista y cómo se planearon los atentados del 11 de septiembre de 2001 sirven como base a esta miniserie creada por Dan Futterman y Alex Gibney que cuenta en su reparto con Tahar Rahim, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Bill Camp y Jeff Daniels.

Estreno: 28 de febrero