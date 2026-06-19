El creador de 'Vikingos' regresa a las sagas nórdicas con su nueva serie. Prime Video confía tanto en ella que ya tiene aseguradas dos temporadas

Si echamos de menos 'Vikingos' (y su secuela), tenemos una magnífica noticia que daros. Seis años después de la conclusión de la serie original, Amazon Prime Video estrenará la nueva serie vikinga de su creador, Michael Hirst. En esta ocasión saltamos más de cien años en el tiempo para conocer la saga de Eric el sanguinario.

Con un estreno programado para 2027, 'Bloodaxe' seguirá la historia de Erico I de Noruega, también conocido como Erik Hacha Sangrienta o el Sanguinario. Una serie cuya primera temporada está ya rodada y que Amazon confía tanto en ella que con casi un año de anticipación ya tiene asegurada una segunda temporada.

Familia sangrienta

«Todo lo que escribo va sobre familias», reconoce Michael Hirst en una reciente charla en el festival de Monte Carlo. Y es que, al igual que con 'Vikingos' y otras de sus series, en el centro de 'Bloodaxe' no solo estará Erik, sino también habrá fuerte presencia de su esposa, Gunnhild, considerada una bruja; y Haakon, el medio hermano de Erik.

En este sentido, la serie, ambientada en el siglo X, arrancará con este rey intentando determinar cuál de sus hijos será su sucesor, con las dudas respecto a ello atormentándole:

«No sabe dónde reside su espíritu. Una vez, va a la iglesia e intentar rezar a Cristo, pero de repente la habitación se llena de cuervos y cuando mira hacia arriba está Odín delante de él.»

La temporada 1 se centrará mucho en el conflicto entre Erik y Haakon. No serán los únicos protagonistas ya que Hirst avisa de que uno de los personajes más relevantes de la saga es Egil, «un regalo de los dioses. Está lleno de contradicciones», describe el creador respecto al guerrero y poeta, uno de los más importantes de las sagas islandesas y que se suele describir como enemigo del rey Harald, padre de Erik.

Al igual que 'Vikingos', 'Bloodaxe' tendrá su buena dosis de realismo mágico:

«Vivimos en tiempos llenos de ira y todo es terrible, incluyendo muchas series. Pero siempre me ha encantado el realismo mágico. El rey Arturo, la Biblia, eso es realismo mágico, también. Tienes que ser muy cuidadoso con cómo lo usas, eso sí, y la audiencia necesita ser consciente de que estás poniendo énfasis en algo real.»

El reparto principal de 'Bloodaxe' cuenta con Xavier Molyneux, Jessica Madsen, Karlis Arnolds Avots, Levi Miller, Rod Hallett, Alina Tomnikov, Sisse Marie, Rune Temte y Jesper Christensen. Michael Hirst y Horatio Hirst son los cocreadores y coshowrunners.

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