Dos protagonistas de 'Crónicas Vampíricas' se odiaron tanto durante meses que en el set creyeron que estaban saliendo: "Éramos como un matrimonio"

El trío protagonista que daba vida a 'Crónicas Vampíricas' no aguantó entero para el final de la serie. Aunque la audiencia recuerda con cariño los tres vértices del triángulo que formaron Damon, Stefan y Elena, esta última acabó yéndose antes de tiempo de la serie, lo que causó que los guionistas cambiaran el rumbo de la serie.

Puede que esto fuera en parte por la manera en la que se habían desarrollado las dinámicas dentro del reparto. Nina Dobrev (Elena) e Ian Somerhalder (Damon) empezaron a salir y rompieron durante la producción de la serie. Y peor aún, la actriz y su otro compañero de reparto, Paul Wesley (Stefan) llegaron a odiarse desde principios del rodaje hasta bien entrados en la producción de las primeras temporadas.

Sabiendo lo que pasó no es de extrañar. Fue en el podcast Directionally Challenged donde la actriz narró su experiencia al llegar al set. Llena de nervios y expectativas, una de sus primera interacciones en privado con Paul Wesley fue de lo más chocante:

"Recuerdo a Paul Wesley en el piloto acercándose a mí, y no puedo recordar si fue en el set o si fue cuando estábamos todos fuera una noche... y me miró y me dijo: "Dentro de diez años, cuando no estemos en esta serie, me vas a echar mucho de menos, como vas a echar de menos estos momentos, y vas a mirar atrás, y esto van a ser los buenos viejos tiempos, y nos apreciaremos el uno al otro dentro de diez años".

El comentario le hizo a la actriz tomarle manía desde el primer momento. No le gustaba en persona ni tampoco trabajar con él. Resultó que la animosidad era mutua. En otras declaraciones Wesley reafirmó las palabras de Dobrev, y ha admitido que tardaron un tiempo en colaborar a gusto.

Curiosamente esto no solo no entorpeció la producción sino que de algún modo la mejoró. La actriz relata que no paraban de preguntarle si ella y Paul estaban saliendo, ya que tenían mucha química. "Estábamos juntos todos los días, nos besábamos y hacíamos de todo, pero no teníamos sexo, así que sí, éramos como en un matrimonio."

Para alivio de la actriz la enemistad no duró eternamente. Dobrev y Wesley fueron tolerándose mejor con el paso de los meses hasta que acabaron desarrollando una amistad. A día de hoy admite que es la persona del set con la que más queda.

