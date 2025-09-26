Los Emmys internacionales dejan claro en qué terreno España se ha convertido en potencia: las telenovelas

Con un conteo récord de 26 países representados, la Academia internacional de las artes y ciencias televisivas ha desvelado el listado de nominaciones para la 53ª edición de los premios Emmy internacionales. Un pequeño termómetro sobre lo que se cuece en las tendencias televisivas globales y en la que España ha tenido también su puñado de nominaciones.

Concretamente nuestro país ha recibido 4. Entre los mejores documentales encontramos '#SeAcabó. Diario de las campeonas', con el infame beso de Rubiales en el centro. Oriol Plà está nominado a mejor actor por 'Yo, adicto', compitiendo con David Mitchell ('Ludwig'), Diego Vasquez ('Cien años de soledad') y Diljit Dosangh ('Amar Singh Chamkila').

Pero donde está lo realmente interesante es en la categoría de Telenovelas donde, por segundo año consecutivo, España tiene doble representación: 'Valle salvaje' y 'Regreso a las Sabinas'; las series competirán con la turca 'Deha (Genio)' y con la brasileña 'Manía de ti' (Mania de Você). El resultado lo sabremos el 24 de noviembre.

Culebrones made in Spain

Una doble entrada con la que hay opciones de volverse a llevar la estatuilla tras la victoria de 'La Promesa' y, además, deja claro que en esto de las telenovelas España está viniendo a jugar. Es ya el tercer país con más nominaciones (6 y 1 victoria) en el histórico de la categoría, por delante de Turquía (5, 2 victorias) pero todavía muy por detrás de Brasil, la gran reina de la categoría (15 nominaciones, 7 victorias) y Portugal (10 y 3 galardones).

No es de extrañar. Si bien nunca han faltado en la programación sobre todo vespertina, sí que es cierto que en estos últimos años se ha potenciado bastante su proyección internacional, mostrándose como una gran baza para las cadenas. No solo son vistas en América Latina, también series como 'La promesa' o 'Sueños de libertad' tienen una buena presencia por toda Europa compitiendo, en la medida de lo posible, con las telenovelas turcas.

De hecho, el que desde Disney+ decidieran lanzarse con 'Regreso a las Sabinas', su primera serie diaria ya indica que el género está pisando bastante fuerte en España. Y estos reconocimientos internacionales parecen validar que, en este terreno, la ficción nacional está siendo especialmente relevante.

En Espinof | Cómo la telenovela más famosa de México usó la cotidianidad y los memes para su éxito. "Gracias a la Virgen de Guadalupe"

En Espinof | Las 34 mejores series españolas en streaming