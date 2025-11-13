Esta desternillante comedia de puntuación perfecta era el complemento ideal de 'Colegio Abbott'. Disney la acaba de cancelar tras 2 temporadas

En la sección cancelaciones que duelen tenemos hoy la de una comedia de instituto que servía de complemento perfecto para la magnífica 'Colegio Abbott'. Lástima que desde el canal FX no hayan tenido demasiada paciencia y ha decidido cancelar 'English Teacher' tras 2 temporadas.

De esta manera nos quedamos sin temporada 3 de esta excelente comedia que podemos disfrutar en Disney+. 'English Teacher' nos llevaba al claustro de profesores de un instituto de Texas, donde su profesor de inglés (Brian Jordan Alvarez) intenta navegar con su idealismo en un terreno tan complicado como es el alumnado adolescente.

F en English

Creada por el propio Alvarez, quien la coprotagoniza junto a Stephanie Koenig, Enrico Collantoni, Sean Patton y Carmen Christopher, la noticia llega poco más de un mes después del estreno de la temporada 2 en Estados Unidos a finales del pasado septiembre... y a apenas días de que aterrice en Disney+ (el próximo miércoles 19) aquí en España.

Una pena de cancelación porque la serie, de verdad, me parece de lo mejorcito del subgénero "comedias de lugar de trabajo". Y veo que no soy el único en esto. Las buenas críticas son reflejadas en una puntuación perfecta en portales como Rotten Tomatoes, con esta temporada 2 puntuando un 100% (y la primera un 98%). Entre sus virtudes está su mirada realista en la divertida exploración/negociación entre lo ideal y lo pragmático.

