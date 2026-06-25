Esta serie de espías roza la puntuación perfecta, pero acaba de ser cancelada. La estupenda 'Ponies' se queda sin temporada 2

No se pueden tener cosas bonitas, pero muchas veces el silencio habla por sí solo y llevábamos demasiado tiempo desde que se estrenó una de las primeras grandes series de este 2026. Pero cinco meses después, por fin hemos sabido que, lamentablemente 'Ponies' ha sido cancelada.

Original de Peacock y estrenada este enero en SkyShowtime, la serie era un thriller de espías protagonizado por dos chicas que deciden tomar cartas en el asunto después de la trágica muerte de sus maridos, agentes de la CIA destinados en la Moscú de finales de los años 70. Pronto aprovecharán su condición de "persona de no interés" para investigar qué ha pasado.

No interesaron

«Esperamos que volvamos a visitarlas», decía el cocreador de la serie David Iverson, reaccionando a las noticias de la cancelación y refiriéndose a estas dos mujeres, interpretadas por Emilia Clarke y Haley Lu Richardson. Eso sí, si bien parece guardar la esperanza, de momento no hay noticias sobre un posible mercadeo para intentar rescatar la serie.

Una serie estupenda, se mire como se mire, pero cuya cancelación es aun más dolorosa. Suscribo las palabras de Iverson quien cocreaba la ficción junto a Susanna Fogel, hablando de que «no se parece a nada» y que era «atrevida y elegante». Algo que captó tanto crítica como público, con muy buena puntuación en portales como RottenTomatoes (94%). Pero claro, al parecer no ha sido lo suficientemente vista.

'Ponies' terminaba con un cliffhanger en el que (spoilers a partir de aquí) la KGB lograba incendiar la embajada estadounidense y el dúo protagonista se topaban con el villano. Una cuestión con la que se suponía que había planes concretos para, al menos, una temporada 2 que finalmente nunca veremos.

Iverson, eso sí, valora mucho el mero hecho de haber, al menos, intentado realizar una serie así:

«Para otros guionistas y creadores: sigo creyendo que intentar hacer el tipo de cosas que es difícil hacer en este negocio (para nosotros una serie de época con dos mujeres protagonistas y un tono inusual), vale la pena. Independientemente de cómo termine el camino, buscar lo improbable en lugar de lo probable todavía vale la pena.»

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