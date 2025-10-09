Este episodio de 'Los Simpson' nos revelaba una de las mayores incógnitas de la serie: cómo es posible que Homer haya mantenido su trabajo siendo tan patán

Como buena comedia de situación, 'Los Simpson' es muy cuidadosa en sus cambios de status quo. Es por eso que los personajes apenas envejecen, que pueden morir sin consecuencias en los episodios de terror, o más incomprensible aún, que Homer haya sido capaz de mantener su trabajo años y años después de cargarla constantemente e incluso perderlo temporalmente.

La respuesta llegó contra todo pronóstico a principios de temporada 36, en su cuarto episodio titulado 'Calor en el cuerpo'. Escapando del bochorno veraniego, la familia se va a un motel con aire acondicionado. Es aquí donde la policía irrumpe en busca de Abe, padre de Homer y a quien aparentemente necesitan para ayudar en una investigación.

Al más puro estilo noir, el episodio nos lleva a descubrir que en los 80 el abuelo Simpson fue un detective privado. Entonces tenía un compañero llamado O’Donell que un buen día desapareció, inmerso en una investigación en contra de… sorpresa, Montgomery Burns. Siguiendo los pasos de su compañero, fue entonces cuando Abe tuvo un encontronazo cara a cara.

Aquí, el más joven pero igualmente vil Sr. Burns le hace una promesa a Abe. "Le daré trabajo a ese cabeza de chorlito y nunca lo despediré. Por muchas veces que meta la pata sea por lo que sea." Abe, padre soltero y preocupado por el futuro de su hijo que efectivamente no tiene muchas luces, acaba aceptando a regañadientes. Cuando vuelven a encontrarse en el presente, Burns le recuerda que ha mantenido su promesa, a pesar de que Homer ha metido la pata "742 veces".

Pero al destapar el pastel en el presente, ¿no vuelve a peligrar el trabajo de Homer? Pues lo cierto es que no. Al más puro estilo Simpsons, todo acaba siendo un embrollo que libera a cualquier implicado de cargos criminales reales. Resulta que el compañero de Abe nunca murió, sino que Burns lo sobornó y lo mandó a una isla paradisiaca donde vive de maravilla, y la femme fatale del episodio, una joven Agnes Skinner, fracasó en sus planes de que Abe matara a Burns porque ella estaba harta de él. Caso resuelto, y Homer puede seguir liándola cuanto quiera en la central sin miedo a represalias.

