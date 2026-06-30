El final de 'Te encontraré', explicado por su creador: "Es como la otra cara de la moneda, porque la paternidad saca lo mejor y lo peor de las personas"

Las adaptaciones de las novelas de Harlan Coben rara vez se limitan a ser simplemente una copia calcada del material original, y 'Te encontraré' no ha sido una excepción. La nueva miniserie de Netflix toma como punto de partida la historia del autor, pero introduce algunos cambios importantes que cambian por completo la forma en que se desarrolla el misterio.

Aunque la novela revele relativamente pronto quién está detrás de la desaparición del pequeño Matthew y qué ocurrió con él, la serie decide jugar mucho más con el suspense, retrasando las respuestas a ambas preguntas para mantener la intriga hasta el final.

Unos pequeños cambios

Estos cambios contaron con el respaldo del propio Coben, que trabajó estrechamente con el creador y showrunner Robby Hull para construir una versión pensada específicamente para televisión.

Una de las mayores diferencias entre novela y serie es cómo se trata al personaje de Hayden (Milo Ventimiglia). En el libro su papel es muy distinto, pero durante el desarrollo de la adaptación tanto Coben como Hull decidieron darle mucho más peso en la historia.

Ese cambio también permitía reforzar uno de los grandes giros de la historia. Así lo explica Coben: "Qué suerte tenemos de poder ocultar al villano tras esa cara. Creo que eso era todo, simplemente una emoción, un impulso, vamos a involucrarlo más, vamos a hacerlo parte del equipo, para que cuando les quitemos el tapete de debajo de los pies, tenga un impacto mucho mayor".

Hull también explicó por qué decidieron ocultar durante más tiempo el destino de Matthew, el hijo del protagonista David (Sam Worthington).

"En el libro, sabes más o menos dónde está Matthew desde el principio, porque estás en la mente de estos personajes. Se trata de por qué hizo esto, qué pasó, por qué está ahí. Al trasladarlo a la pantalla, no quieres renunciar a eso".

El creador siguió: "El público debe identificarse con tu personaje, es decir, no sabemos dónde está Matthew. Así que, desde el principio, Harlan y yo pensamos: Escondámoslo, busquemos una forma diferente a la del libro. Ocultemos quién lo hizo. Añadamos ese misterio y esa intriga del clásico dónde está. Y añadamos también el por qué, el cómo y el cuándo".

Por último, ambos también comentaron el intenso desenlace entre Hayden y su madre, Gertrude (Madeleine Stowe). Coben destacó el trabajo de la actriz asegurando que "Robby se lo pasó en grande escribiendo ese diálogo" y Hull añadió:

"Yo escribí ese episodio y el monólogo. Me inspiré en el libro, y lo que me encanta de la dinámica entre Hayden y su madre es que hablamos mucho sobre qué harías como padre o madre para proteger a tu hijo. Esto es como la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando intentas protegerlos y las cosas salen terriblemente mal? Porque creo que la paternidad saca lo mejor y lo peor de las personas, así que queríamos mostrar todas las facetas de esa dinámica".

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