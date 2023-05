Hay vida después de 'Succession' y 'Barry': HBO Max presenta su potente contraataque, desde 'The Idol' o 'True Detective' a 'El pingüino' y mucho más

Nadie está listo para despedirse de 'Succession' y 'Barry', dos de las serie recientes de HBO que han dejado claro por qué nadie va a quitarle la marca de televisión de prestigio en un buen tiempo. Pero han terminado en su cuarta temporada ¿Y ahora qué? Pues HBO Max no va a dejar que nos lamentemos durante mucho tiempo, porque nos espera un año cargado de novedades y sorpresas.

True Detective, The Idol, El pingüino y ...¿The Jinx 2?

Para ello, Max ha lanzado un tráiler programado para coincidir con el final de la serie 'Succession' y los millones y millones de personas que lo vieron. En este nuevo adelanto se nos muestran nuevas miradas a la controvertida 'The Idol', que hizo arder Cannes con sus primeros episodios, además de presentar títulos nuevos con potencial de Emmy, como 'Winning Time', 'The Gilded Age', 'The Regime', 'The Righteous Gemstones' y mucho más.

Pero además, el tráiler nos muestra imágenes de las nuevas temporadas de 'Harley Quinn', 'Warrior', 'Full Circle', 'Tokyo Vice', 'Rap Sh!t' y... ¡una nueva temporada de 'The Jinx'! además una buena noticia para los fans de 'Doom Patrol', ya que parece que no se cancela. Los fans de DC además tendrán la serie de 'El Pingüino', con Colin Farrell saliendo de los Óscar con prestigio añadido, más la continuación de 'Nuestra bandera significa muerte'

Además, el nuevo adelanto de 'True Detective: Night Country' en la que han unido fuerzas Issa López y Barry Jenkins , sobre a que la jefa de drama de HBO, Francesca Orsi, ha comentado sobre lo que había visto hasta ahora:

"Una pieza tan profunda ambientada en Alaska que analiza a la comunidad indígena, los inuits, y algunas de las luchas que enfrentan frente al mundo de la minería y algunos de los conflictos más sociales que continúan enfrentando también en el mundo de la violencia y el hogar. abuso"