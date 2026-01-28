HOY SE HABLA DE

Hoy gratis en streaming, una de las mejores series de ciencia ficción actuales. Una entretenidísima adaptación de una fantástica saga de videojuegos

Amazon Prime Video acaba de subir gratis a Youtube la primera temporada completa de 'Fallout'

Captura Fallout
No es demasiado a estas alturas que desde Amazon Prime Video suban series completas a Youtube. Lo que es más raro es que lo hagan no solo con una de sus series más populares sino, también que lo hagan en los días previos al final de su temporada 2 en vez de, como es habitual, en vísperas del estreno de una nueva temporada (como han hecho, por ejemplo con 'La leyenda de Vox Machina').

Y es que en caso de que no hayas podido verlo hasta ahora, desde Prime Video ofrecen la oportunidad de poder ver gratis en Youtube la primera temporada completa de 'Fallout', la estupenda serie post-apocalíptica basada en los videojuegos de Bethesda.

No Fallout

Ambientada en un mundo retrofuturista un par de siglos después de una hecatombe nuclear, la serie sigue la historia de Lucy (Ella Purnell), una moradora del búnker 33 que, tras una tragedia decide salir a la superficie a encontrarse con la dura realidad de los que sobrevivieron en el Yermo.

Como podéis imaginar, pronto descubriremos que los búnkers tienen secretos ocultos y que la verdad sobre lo que ha pasado le ha sido ocultado a la bienintencionada Lucy. Pero bueno, no voy a adelantarme a los acontecimientos plasmados en esta primera temporada.

Creada por Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet bajo el auspicio de Jonathan Nolan y Lisa Joy, 'Fallout' es un gran ejemplo de ciencia ficción post-apocalíptica con trazas de western (aquí el culpable principal es el Necrófago interpretado por Walton Goggins).

Una mezcla que, desde luego, es bastante convincente. De hecho, para nosotros se coló en la lista de mejores series de Amazon en 2024. Su segunda temporada llegó casi in extremis a la lista de mejores series de ciencia ficción de 2025. Y nos consta que no estamos solos, ya que en portales como RottenTomatoes puntúa con un 95% tanto en crítica profesional como en audiencia.

