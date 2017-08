La cuarta temporada de 'Hannibal', más cerca que nunca de materializarse

Me van ustedes a perdonar si sueno demasiado entusiasta redactando este texto, pero la noticia que contiene así lo merece. Hoy es un gran día, y el motivo no es otro que el paso adelante que acaba de dar una de las mejores series que nos ha dado la televisión en los últimos años y que dejó huérfana a una legión de fieles seguidores tras un magistral último capítulo que dio carpetazo a tres temporadas únicas e inimitables.

Hablamos de 'Hannibal', la inmejorable adaptación de las novelas de Thomas Harris, centrada en el psiquiatra más peligroso e inteligente de la ficción, y creada por un Bryan Fuller que, a pesar de estar harto ocupado con su catódica 'American Gods', ha tenido tiempo para parir una "gran idea" para la cuarta temporada de su serie estrella y para iniciar las conversaciones con su productora Martha de Laurentiis.

Conversations couldn't start until 2 years after the final airing of season 3. @neoprod has started those conversations. This takes time.