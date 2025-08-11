La loca teoría de 'Cómo conocí a vuestra madre' que cree que Barney Stinson era adicto a algo más que a los trajes

A lo largo de las nueve temporadas de 'Cómo conocí a vuestra madre', nos quedó muy claro que aquella era ante todo la historia de Ted. La serie narró sus numerosas aventuras y desventuras hasta conocer a su media naranja definitiva. En el camino, nos la jugó más de una y más de dos veces con giros inesperados en el relato.

Muchos de estos trucos se justificaban sabiendo que esto era una historia que Ted contaba a sus hijos adolescentes. Como tal son varios los momentos que, con efectos cómicos, Ted altera el relato en un intento de no escandalizarlos. La trama de uno de los episodios de la séptima temporada gira alrededor de Ted y Marshall colocándose en un concierto, pero claro, estaría feo que admitiera a sus hijos que ha fumado marihuana. Durante todo el episodio, cualquier referencia a la droga es sustituido por ambos comiéndose un sandwich misterioso.

Algunos fans morbosos están convencidos de que no es la única vez que la serie ha hecho esto, pero cambiando la marihuana por la cocaína. En el duodécimo episodio de la quinta temporada, Barney hace algo bastante fuera de personaje. Durante un episodio deja atrás sus icónicos trajes para empezar a vestir de diario. Es por supuesto una estratagema para ligarse a alguien, en este caso la nueva camarera del MacLaren que está harta de los hombres con traje tras haber tenido varios fracasos amorosos con tipos de Wall Street.

Aunque la serie nos ha mostrado a Barney llegando a donde haga falta por tal de llevarse a alguien a la cama, esta resulta una de sus conquistas más difíciles. Durante el episodio muestra signos evidentes de mono por haber dejado sus trajes, y le lleva a cuestionar si merece la pena en absoluto dejarlos por una mujer. La respuesta parece quedar clara en un memorable número musical final llamado "Nothing Suits Me Like a Suit".

Para los fans, esto es de principio a fin una clara metáfora de la cocaína, presente en otros momentos de la serie como la insistencia de Barney a Ted de que pruebe a ponerse un traje, con él rechazándolo. Al fin y al cabo, Barney siempre se ha codeado en altos entornos corporativos, y hay otras señales que pueden ser interpretadas con este fin, como las tramas psicodélicas que vive el personaje o su intensa energía en toda la serie.

No es la única teoría fan que sobreanaliza el comportamiento de Barney. Otra de las más populares dice que deberíamos ser cautos con todo aquello que Barney supuestamente hace o no hace durante toda la serie, ya que Ted (el narrador al fin y al cabo) podría intentar estar dejando al personaje mal a propósito con tal de que sus hijos no se sintiesen tan mal cuando esencialmente Ted acaba la serie con la exmujer de éste. Es una lectura de la serie que incluso Neil Patrick Harris ha considerado que podría ser bastante acertada.

