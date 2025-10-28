Malas noticias para los fans de 'Doctor Who'. Disney+ acaba de cancelar su participación en la serie de ciencia ficción

Durante meses se ha venido hablando de la posibilidad de que Disney+ decidiera poner punto y final a su colaboración con BBC para sacar adelante 'Doctor Who'. Pues bien, la plataforma de streaming acaba de hacer oficial que cancela su participación en la aclamada serie de ciencia ficción.

De esta forma, la etapa de Disney+ en 'Doctor Who' se queda en las dos temporadas protagonizadas por Ncuti Gatwa -y con el spin-off 'The War Between the Land and the Sea', cuyo estreno está previsto para este mismo 2025-. Por suerte, el futuro de la serie no parece correr peligro tras esta salida de Disney+.

Desde BBC ya han confirmado que 'Doctor Who' regresará con un especial de Navidad en 2026 escrito por Russell T. Davies. Eso sí, todavía no hay detalles más allá de eso, pero esperemos que la vuelta de Billie Piper reavive el interés del público hacia una serie que no pasa precisamente su mejor momento en lo referente a sus audiencias.

Audiencias a la baja

Según aclaró Deadline hace unos meses, la temporada 15 de la versión moderna de 'Doctor Who' consiguió una audiencia media de 3,2 millones de espectadores en BBC, una caída de medio millón respecto a los 3,7 de la 14. A eso hay que añadirle que la última con Jodie Whittaker como protagonista había conseguido 4,9 millones para tener claro que la tendencia no es muy buena.

Ahora la BBC tendrá que hacer frente a un problema de dinero, pues estas últimas dos temporadas costaron una media de 10 millones de libras por episodio, siendo Disney la que aportaba el dinero. ¿Habrá alguna otra plataforma que quiera suceder a Disney+ o no le quedará otra a BBC que recortar gastos para que la serie siga siendo viable?

