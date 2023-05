Netflix cancela una de sus series de ciencia ficción y fantasía más aplaudidas por crítica y público: no habrá temporada 2 de 'Agencia Lockwood'

Cuando Netflix tarda demasiado en dar noticias sobre la continuidad de alguna de sus series, lo más habitual es que eso suponga que no va a seguir adelante con ellas. Hoy tenemos un nuevo ejemplo de ello, ya que la plataforma ha decidido cancelar 'Agencia Lockwood' tras el estreno de una única temporada. Al fin se han hecho realidad los temores de aquellos que decían que el tráiler pintaba bien y que seguro que la cancelaban pronto...

Bien recibida por no lo suficientemente vista

De poco ha servido el notable recibimiento que tuvo por parte de crítica y público. Por ejemplo, en Rottentomatoes tiene un 92% de críticas positivas y un 94% de valoraciones positivas por parte del público, algo que muy pocas series de Netflix han logrado superar. Además, en Metacritic logra un 7,8 de nota media de la crítica, otro logro también fuera del alcance para la mayoría de producciones de la plataforma. Que yo recuerde ahora mismo, este año solamente lo ha superado con holgura la genial 'Bronca' con un 8,6.

Por mi parte no quedé tan impresionado con ella -de ahí que finalmente no la incluyese en la lista de las mejores series de Netflix de lo que llevamos de 2023-, pero sí que terminé de ver la primera temporada completa y mi valoración global de la misma es positiva y no me hubiese importado ver una segunda. Por desgracia, ya no será el caso, pues parece muy poco probable que alguna otra plataforma o cadena vaya a salir en su rescate.

Protagonizada por Ruby Stokes ('Los Bridgerton'), Cameron Chapman y Ali Hadji-Heshmati, 'Agencia Lockwood' es una adaptación de la saga literaria de mismo nombre escrita por Jonathan Stroud. Su temporada 2 adaptaba los dos primeros libros de la misma, existiendo otros tres para que la historia hubiese seguido adelante en caso de que Netflix así lo hubiese decidido.

La temporada 1 de 'Agencia Lockwood' se estrenó el pasado 27 de enero y aguantó tres semanas en el Top 10 de lo más visto de Netflix, sumando 80,27 millones de horas reproducidas durante ese periodo. No eran unos datos deslumbrantes, pero tampoco parecía una serie especialmente y la plataforma suele ser algo menos exigente a la hora de renovar sus series británicas, pero finalmente no ha sido suficiente.

