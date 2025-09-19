No hay 2 sin 3 para una de las mejores series de superhéroes de 2025. Disney+ renueva 'Daredevil: Born Again' por una temporada 3

En lo que estamos esperando la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' tenemos una magnífica noticia: Disney+ ha renovado la serie de superhéroes por una temporada 3. Así lo ha confirmado el jefe de streaming, televisión y animación de Marvel Studios Brad Winderbaum en una entrevista a IGN.

La confirmación de que tendremos más aventuras del cuernecitos viene después de un poco de caos y confusión este verano, con Charlie Cox (Matt Murdock) llamando a la temporada 2 "temporada final" y su compañero de reparto Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk) diciendo que había altas posibilidades de una tercera entrega.

Rodaje en 2026

Sin embargo, para tranquilidad de muchos, la temporada 3 está aprobada y empezarán a rodarla en 2026, según declara el ejecutivo. Recordemos que la temporada 2 se encuentra ahora mismo en fase de posproducción (el rodaje terminó el pasado julio) cara a estrenarse en marzo de 2026 tal como dejó caer el showrunner de la serie Dario Scardapane.

Por lo demás, pocos más detalles conocemos sobre esta temporada próxima. Lo poco que se ha filtrado apunta hacia un 'Tierra de sombras' y, por otro lado, se ha confirmado la presencia de Kristen Rytter como Jessica Jones, abriendo la puerta a la posible presencia de los Defensores.

La temporada 2 ya sería completamente del trío formado por Scardapane, Aaron Moorhead y Justin Benson, quienes se subieron al barco y tuvieron que ¿remezclar? y remontar la visión de los creadores originales de la serie, que no convenció para nada a los ejecutivos de Marvel y Disney+. Esto hace pensar que no tendremos esos bamboleos de tono que vimos en la temporada 1.

