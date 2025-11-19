"No voy a rodarlo": John Krasinski forzó al creador de 'The Office' a eliminar una escena porque se negó a que Jim fuera infiel a Pam

Emitida entre los años 2005 y 2013, 'The Office' se conserva como una serie muy popular y aparece de forma constante cuando se habla de la mejor comedia televisiva de todos los tiempos. Son muchas las virtudes de este remake estadounidense del show británico, pero uno de los aspectos más queridos por el público era la pareja formada por Jim y Pam, encarnados por John Krasinski y Jenna Fischer.

Krasinski era tan consciente del éxito de esa relación para la serie que la única vez que se negó a rodar algo de 'The Office' fue una escena en la que Jim era infiel a Pam.

Krasinski pensó que el público no les perdonaría

El actor ha realizado esta sorprendente confesión en declaraciones concedidas para el libro 'Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office', dejando bien claro cuáles fueron sus motivos para acabar poco menos que forzando a Greg Daniels, el creador de la comedia, a eliminar esa escena.

Pam y Jim

"Es la única vez que recuerdo echar el freno", dice Krasinski. "Me recuerdo diciendo cosas que nunca creí que diría, como: 'No voy a rodarlo'. Creo que hay un punto hasta el cual puedes llevar al público. Ellos están muy entregados y hemos mostrado mucho respeto hacia ellos. Pero hay un momento en el que si vas demasiados lejos, ellos nunca van a volver. Y creo que si muestras a Jim siendo infiel, ellos nunca volverán".

La escena en cuestión hubiese sucedido durante un viaje de trabajo a Florida en la temporada 8 de la serie, y hubiese mostrado a Jim besando a Cathy, el personaje interpretado por Lindsey Broad, quien por cierto ha declarado que a día de hoy todavía es acosada por los fans debido a su paso por la serie.

A pesar del rechazo de John Krasinski, Greg Daniels sigue creyendo que era buena idea:

"Creo que los fans sabían lo que estaba por llegar. Se sentían muy cómodos con lo que estaban recibiendo, y yo necesitaba que se preocupasen porque tal vez iban a recibir un final infeliz, para que así estuvieran felices cuando tuvieran uno bueno."

Creo que el argumento que da Daniels no es malo, pero personalmente pienso que Krasinski tenía razón, el público no lo habría aceptado de ninguna forma y fue un acierto pedir el descarte de ese giro.

